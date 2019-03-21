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Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 07:11 | Son Güncelleme

Maltepe’de bir şahıs henüz bilinmeyen bir şekilde 4 katlı apartmanın 3.

Maltepe’de bir şahıs henüz bilinmeyen bir şekilde 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, 05.30 saatlerinde, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı bir apartmanın 3. katında yaşayan Nuri Çetinkaya (57) her sabah çıkıp hava aldığı balkonda bu sabah henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Evde bulunan aile fertleri durumu fark ederek aşağıya indiler. Aşağıya indiklerinde Çetinkaya’nın kanlar içerisinde yerde yattığını gören aile yakınları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından Çetinkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yeri şeridi çekerek çevre güvenliğini aldı.
Yakınları sinir krizi geçirdi
Çetinkaya’nın cansız bedeni ile karşılaşan yakınları sinir krizi geçirdi. Acılı yakınları, polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi.
Olay yeri inceleme ekipleri inceledi
Olay yerinde hayatını kaybeden Çetinkaya’nın cesedini olay yeri inceleme ekipleri çadır kurarak incelemede bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Çetinkaya’nın cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu

Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu

Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu

Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu

Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu

Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu

Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu

Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu

Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu

Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu

Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu

Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu

Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu

Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu

Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu
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