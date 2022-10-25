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Her sabah yediği kahvaltılık yüzünden canından oluyordu! Bu gıdayı evinize sokmayın

25.10.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltının önemi her fırsatta belirtiliyor. Kahvaltı yapmak günün çok daha zinde ve sağlıklı geçmesini sağlıyor. Ancak kahvaltıda yenilen gıdaların içeriği de oldukça önem taşıyor. Sevilerek yenilen birçok gıda vücudu içten içe bitiriyor. 51 yaşındaki Chris Kirk'in kahvaltı alışkanlığı yüzünden başına gelenler göz korkuttu.

Her sabah yediği kahvaltılık yüzünden canından oluyordu! Bu gıdayı evinize sokmayın

İngiltere'de yaşayan 52 yaşındaki Chris Kink, işe giderken zaman sıkıntısı çektiği günlerde kahvaltılarda bi kase mısır gevreği yiyordu. Kahvaltılık gevreklerin ne kadar sağlıksız olduğu belirtilse de Chris, bu gevreklerin bu kadar zararlı olduğunu bilmiyordu. Her gün ortalama iki kase mısır gevreği alan Chris, yaşadığı problemler nedeniyle kendini kötü hissetmeye başlayarak doktora başvurdu.

KARACİĞER HASARI GİDEREK KÖTÜLEŞTİ

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Chris, “Ellerim ve ayaklarım gerçekten kaşınmaya başladı, uyuyamadım, enerji seviyelerim düşüktü ve yakın zamanda sigarayı bıraktığım için biraz kilo almıştım. Bu yüzden doktorum rutin bir kan testi yaptı. Sonuçlar karaciğerimle ilgili bir sorun olduğunu gösterdi. Altı ay sonra tekrar gelmem söylendi ve aynı test yapıldığında karaciğer hasarım kötüleşti. Doktor, bir yarım yıl sonra tekrar değerlendirileceğini ve sorun devam ederse bir uzman getireceğini açıkladı

FERRİTİN SEVİYESİ SÜREKLİ ARTIRIYORDU

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Chris, yapılan özel testler sonucunda sorunun kilosu olmadığını öğrendi ve böylece bir eleme süreci başladı. Chris şöyle devam etti: “Pratisyenlerinden biri, sürekli olarak yüksek ferritin seviyeleri gösterdiğimi ve biyobelirteçlerimin her gözden geçirilmesinde bunların arttığını açıkladı.

ÇOK FAZLA DEMİR DEPOLAYAN KARACİĞER ZEHİRLENDİ

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"Doktorumla konuşmamı tavsiye ettiler, ben de 111'i aradım ve beş yıldır aynı sorunu yaşadığımı anlattım. Bana diyetimden demiri çıkarmamı söylediler." Tavsiye edilen günlük demir miktarının yüzde 100'ünü içeren birçok tahıl gevreğiyle, Chris'in karaciğeri çok fazla demir depoluyor ve çok sevdiği mısır gevreğini çok fazla yediği için karaciğer hücrelerini zehirliyordu.

HERKES SORUNLARIN KİLOSU YÜZÜNDEN OLDUĞUNU SANDI

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Onları kestikten ve ıspanak gibi diğer demir açısından zengin yiyecekleri ortadan kaldırdıktan sonra, artık rahatsız edici semptomlarından muzdarip olmayan Chris'in ferritin seviyeleri normal kategoriye geri dönmeye başladı. Chris, "Bu sinir bozucu ama şişman olduğum için herkes obeziteden kaynaklanan karaciğer sirozu olduğumu düşündü, bu yüzden beni ciddiye almadılar veya sorunumu düzgün bir şekilde araştırmadılar" diye ekledi.

ÇOK FAZLA DEMİR RİSKLİ DURUMLARA YOL AÇABİLİR

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“Vücuttaki çok fazla demir, yüksek kan ferritin seviyelerine yol açabilir. Ancak yüksek ferritin seviyeleri vücutta enfeksiyon veya iltihaplanma, karaciğer, böbrek ve tiroid sorunları, yüksek tansiyon , diyabet , yüksek vücut kitle indeksi ve ayrıca çok fazla alkol tüketimi ile ilişkilendirilebilir.”

FERRİTİN YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ferritin yüksekliği bulunan kişilerde kalp çarpıntısı, yorgunluk, bitkinlik, göğüs ağrısı, eklem bölgelerinde ağrı, kilo kaybı, iştahsızlık, karın ağrısı, cinsel isteksizlik ve cilt renginin koyulaşması gibi belirtiler görülür.

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