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Her salı günü vatandaşlara ayrılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 15:07 | Son Güncelleme

AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı, yarından itibaren her salı günü vatandaşların talep ve önerilerinin dinleneceği Gönül Günleri düzenleyecek.Konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunan AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, "18 Haziran 2019 Salı gününden itibaren, takip eden hersalı günü Bozüyük AK Parti İlçe Başkanlığı’mızda saat 12.00-18.00 saatleri arasında hemşehrilerimizle düzenli olarak hasbihal edeceğiz.

Her salı günü vatandaşlara ayrılacak

AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı, yarından itibaren her salı günü vatandaşların talep ve önerilerinin dinleneceği Gönül Günleri düzenleyecek.
Konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunan AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, "18 Haziran 2019 Salı gününden itibaren, takip eden her
salı günü Bozüyük AK Parti İlçe Başkanlığı’mızda saat 12.00-18.00 saatleri arasında hemşehrilerimizle düzenli olarak hasbihal edeceğiz. Değerli hemşehrilerimizin görüş, öneri ve taleplerini dinleyeceğimiz, çözümler arayacağımız, sohbet edip bir bardak çay içeceğimiz bu Gönül Günlerimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Her salı günü vatandaşlara ayrılacak

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