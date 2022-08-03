Her saniyesi iğrenç! Pakistanlı kişi, bikinili kadınların videosunu çekti, 'orta parmak' işaretiyle taciz etti

Yabancı uyruklu kişilerin Türk kadınlarına yönelik iğrenç tacizlerine bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya uygulaması TikTok'u kullanarak kadınların gizlice videolarını çeken, videonun bir bölümünde de kendi yüzlerini gösteren yabancı uyruklulara büyük tepki yağıyor.

Son olarak, Pakistanlı olduğu öne sürülen bir kişi, havuz başında güneşlenen bikinili kadınların görüntüsünü kayda aldı. Görüntülerde birçok kadın yer alırken, videonun bir bölümünde görüntüyü yakınlaştırdığı dikkat çekti.

Aynı kişinin çektiği diğer bir videoda ise yolda yürüyen kadınlar yer aldı. Önceki grubu takip eden Pakistanlı, çektiği videoya 'orta parmak' işareti de koyarak iğrenç şekilde taciz etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.



