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  4. Her saniyesi iğrenç! Pakistanlı kişi, bikinili kadınların videosunu çekti, 'orta parmak' işaretiyle taciz etti

Her saniyesi iğrenç! Pakistanlı kişi, bikinili kadınların videosunu çekti, 'orta parmak' işaretiyle taciz etti

03.08.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmenlerin videolu tacizine bir yenisi daha eklendi. Pakistan uyruklu olduğu iddia edilen bir kişi tarafından çekilen TikTok videosunda, havuzda güneşlenen bikinili kadınların görüntüleri yer aldı. Aynı kişi, çektiği başka bir videoda ise 'orta parmak' emojisi kullanırken önde yürüyen kadınlara yönelik iğrenç taciz yer aldı.

Yabancı uyruklu kişilerin Türk kadınlarına yönelik iğrenç tacizlerine bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya uygulaması TikTok'u kullanarak kadınların gizlice videolarını çeken, videonun bir bölümünde de kendi yüzlerini gösteren yabancı uyruklulara büyük tepki yağıyor.

Son olarak, Pakistanlı olduğu öne sürülen bir kişi, havuz başında güneşlenen bikinili kadınların görüntüsünü kayda aldı. Görüntülerde birçok kadın yer alırken, videonun bir bölümünde görüntüyü yakınlaştırdığı dikkat çekti.

ryktulç

Aynı kişinin çektiği diğer bir videoda ise yolda yürüyen kadınlar yer aldı. Önceki grubu takip eden Pakistanlı, çektiği videoya 'orta parmak' işareti de koyarak iğrenç şekilde taciz etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

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tiktok Pakistan taciz video
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