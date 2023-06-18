HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Her saniyesi kahretti! Boşanma aşamasındaki eşini ve babasını acımadan katletti

Her saniyesi kahretti! Boşanma aşamasındaki eşini ve babasını acımadan katletti

18.06.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma günü Gaziantep'te yaşanan olayda boşanma aşamasındaki bir kişi, eşini ve eşinin babasını öldürmüştü. Bir vatandaş tarafından o anların kayda geçirildiği ortaya çıktı. Görüntülerde eşini öldürmek isteyen cani adam, kadının babası tarafından durdurulmaya çalışıyor. Gözü dönmüş adam önce arabaya ateş ederek boşanma aşamasındaki eşini sonra da kendisini tutmaya çalışan kayınbabasını acımasızca katlediyor.

Her saniyesi kahretti! Boşanma aşamasındaki eşini ve babasını acımadan katletti

Gaziantep'te 4 aylık çocuklarının velayeti için adliyede atılan son imzaların ardından eski eşi ve kayınpederinin bulunduğu aracı takip ederek durduran şahsın pompalı tüfekle baba-kızı öldürdüğü anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

AW917129_01

KAHREDEN GÖRÜNTÜLER

Olay, Cuma günü öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mertcan Köse (25), boşanma sonrası 4 aylık çocuklarının velayeti için adliyede atılan son imzaların ardından eski eşi Bilge Kaya ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın bulunduğu aracı takip etti. Bir süre devam eden takibin ardından aracı durduran Köse, araçta bulunan eski eşine ve kayınpederine pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği baba-kız, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

BABA DURDURMAYA ÇALIŞTI AMA...

Görüntülerde kızın babasının, kızını öldürmek için gelen eski damadını durdurmaya çalıştığı görülürken, zanlı araçta bulunan kadını ateş ederek öldürdükten sonra, kayınpederini de vurarak öldürdü.
Kaçan katil zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçeyi heyecan sardı! Müjdeyi bir an önce almak istiyorlarO ilçeyi heyecan sardı! Müjdeyi bir an önce almak istiyorlar
Meteoroloji'den 29 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacakMeteoroloji'den 29 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

İzmir'de tüyleri diken diken eden vahşet!

İzmir'de tüyleri diken diken eden vahşet!

Türkiye'de kaydedildi! 16 dakikada tam 85 tane...

Türkiye'de kaydedildi! 16 dakikada tam 85 tane...

Asgari ücret en fazla o kadar mı olacak? İpucu bu tabloda!

Asgari ücret en fazla o kadar mı olacak? İpucu bu tabloda!

Tüm parasıyla araba aldı! Başına gelmeyen kalmadı

Tüm parasıyla araba aldı! Başına gelmeyen kalmadı

Çok sayıda iskelet ortaya çıktı: "Elde ettiğimiz bulgulara göre bunlar..."

Çok sayıda iskelet ortaya çıktı: "Elde ettiğimiz bulgulara göre bunlar..."

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.