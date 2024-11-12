Her saniyesini kaydetti! "Nerede o adam?" diyerek sevgilisinin evini bastı! Evdeki adam kaçmak isterken 3. kattan atlayarak öldü

Olay, geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, binanın 3. katında sevgilisiyle yaşayan Cuma K., işe gideceğini söyleyip bir süre sonra evin kapısına geldiğinde evde sevgilisi Nevin B. ile birlikte başka bir adam daha olduğunu fark etti.

KAÇMAK İSTERKEN 3. KATTAN DÜŞTÜ

Eline aldığı silahla beraber kapıya dayanan Cuma K., defalarca zile bastı. Kapıyı birçok kez tekmeleyen adam, sevgilisine kapıyı açması için bağırmaya başladı. Bu sırada evde bulunan Suat A. (44) 3'üncü kattan kaçmak isterken bahçeye düşerek hayatını kaybetti.

"NEREDE O ADAM?"

Nevin B. kapıyı açarken Cuma K.,’nin “Nerede o adam?” sorusuna “Hangi adam? “ diyerek cevap verdi.

Evin balkonuna giden Cuma K., balkondan binanın arka taraf boşluğuna düşen Suat A.'yı gördü.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri evdeki 2 kişiyi gözaltına aldı. Cuma K. ve Nevin B. tutuklandı.

Yaşanan o anlar ise Cuma K. tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. (DHA-İHA) Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır