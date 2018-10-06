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Her satırı dehşet dolu! Çocuklarına tornavida ile işkence edip müstehcen görüntüler izletti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2018 11:39 | Son Güncelleme

İstanbul Tuzla'da akıllara zarar bir olay yaşandı. Züleyha Z., iddiaya göre 4 çocuğuna tornavidayla işkence etti. Çocuklarına müstehcen görüntüler izleten anne, 10 yaşındaki kızı A.K.’nin ise saçlarını çekerek koparıp, süpürgenin odun kısmıyla vurdu, oğlunun göğsüne tornavida batırdı. Yaşanan dehşeti fark eden hala olayı ortaya çıkardı. Çocukların psikolojisini bozan anne 4 yıl suça ortak olan baba ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Her satırı dehşet dolu! Çocuklarına tornavida ile işkence edip müstehcen görüntüler izletti

Tuzla’da yaşayan 4 çocuk sahibi Züleyha K. ve Celal K. çifti iddiaya göre, çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. 12 yaşındaki oğlu Y.S.K.’nın göğsüne tornavida batıran anne, 10 yaşındaki kızı A.K.’nin ise saçlarını çekerek koparıp, süpürgenin odun kısmıyla vurdu. Çocuklarına müstehcen görüntüler izleten anne, çocuklarının vücuduna tırnaklarını batırarak defalarca darp etti. Baba Celal K. da aynı şekilde küçük yaştaki çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. Anne ve babanın çocuklarına şiddet uygulayarak kötü muamelede bulunduğunu ve çocukların bakımlarıyla ilgilenmediklerini fark eden halaları, kardeşi ve kardeşinin eşi hakkında şikayetçi oldu.

İĞRENÇLİĞİ HALA ORTAYA ÇIKARDI

Şikayet üzerine harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Züleyha K. ve baba Celal K. hakkında soruşturma başlattı. İfadesi alınan anne ve baba, suçlamaları kabul etmedi. Çocuklar ise anne ve babalarının kendilerini sürekli dövdüğünü anlatarak, annesinin evde temizlik ve yemek yapmadığını, kişisel bakımlarıyla ilgilenmediğini söyledi. Züleyha K. ve Celal K. hakkında çocuklarına şiddet uyguladıkları gerekçesiyle “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali”, “basit yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından dava açıldı.

'İFTİRA' DEDİLER AMA...

Anadolu 8’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Celal K. ile Züleyha K. katıldı. Salonda müşteki hala Yıldız A. ile mağdur avukatı Cengizhan Kılıç da hazır bulundu. Son sözü sorulan anne, ‘Bir diyeceğim yoktur’ dedi. Baba ise, iftira atıldığını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.

ANNEYE 4 YIL BABAYA3 YIL HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Züleyha K. ve Celal K’yi “altsoydan akrabayı kasten yaralama” suçundan 8’er ay hapis, “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” suçundan 2’şer yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte anne 4 yıl, baba da 3 yıl hapis cezası aldı.

Anne Züleyha K. hakkında çocuklarına müstehcen görüntüler izlettiği iddiasıyla “müstehcenlik” suçundan 1 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıklara verdiği cezada indirime gitmedi. Olayların ardından yaşları 5 ile 12 arasında değişen Y.S.K., A.K., G.K., C.K. isimli çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk yuvalarına yerleştirildi.
Karara ilişkin görüşünü açıklayan davanın mağdur avukatı Cengizhan Kılıç, “Mahkemenin kararı, sanık lehine iyi hal indirimi veya cezanın ertelenmesi gibi hiçbir unsur içermiyor. Bu davada vahim ve ciddi eylemler yargılandı. Bu sebeple sayın hakimin takdirini kullanırken titiz davranması çok önemli” dedi.

Öte yandan baba Celal K.’nin kızı A.K.’ye yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BUNLARI ASMAZSANIZ ADAM DEĞİLSİNİZ
mhpnin getirecegi aftan yararlabilirler zaten 3 senenin yatari yokkk
millet iyice kafayı kırdı
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