Her satırı dehşet dolu! Çocuklarına tornavida ile işkence edip müstehcen görüntüler izletti

Tuzla’da yaşayan 4 çocuk sahibi Züleyha K. ve Celal K. çifti iddiaya göre, çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. 12 yaşındaki oğlu Y.S.K.’nın göğsüne tornavida batıran anne, 10 yaşındaki kızı A.K.’nin ise saçlarını çekerek koparıp, süpürgenin odun kısmıyla vurdu. Çocuklarına müstehcen görüntüler izleten anne, çocuklarının vücuduna tırnaklarını batırarak defalarca darp etti. Baba Celal K. da aynı şekilde küçük yaştaki çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. Anne ve babanın çocuklarına şiddet uygulayarak kötü muamelede bulunduğunu ve çocukların bakımlarıyla ilgilenmediklerini fark eden halaları, kardeşi ve kardeşinin eşi hakkında şikayetçi oldu.

İĞRENÇLİĞİ HALA ORTAYA ÇIKARDI

Şikayet üzerine harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Züleyha K. ve baba Celal K. hakkında soruşturma başlattı. İfadesi alınan anne ve baba, suçlamaları kabul etmedi. Çocuklar ise anne ve babalarının kendilerini sürekli dövdüğünü anlatarak, annesinin evde temizlik ve yemek yapmadığını, kişisel bakımlarıyla ilgilenmediğini söyledi. Züleyha K. ve Celal K. hakkında çocuklarına şiddet uyguladıkları gerekçesiyle “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali”, “basit yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından dava açıldı.