Her satırı iğrenç... 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar! 'Kimseye söyleme, değişik bir şey olacak'

Mide bulandıran olay, 2021 tarihinde Derince ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre H.İ. (52), spor yaparken tanıştığı 14 yaşındaki U.K.'yi lahmacun yemeye davet etti. İkili birlikte lahmacun yedi. Aynı günün akşamı U.K. ile sahilde karşılaşan H.İ. bu kez çocuğa, "Gel sana cips ısmarlayayım" dedi. Sanık H.İ., iddiaya göre U.K.'nin özel bölgelerine dokunarak istismarda bulundu.

Bir hafta sonra tekrar U.K.'yi sahilde gören H.İ., bu kez onu karanlık bir yere götürerek, yeniden istismarda bulundu. U.K., yaşananları ses kaydına alarak, eve gidince annesine anlattı. Karakola giden aile, H.İ.’den şikayetçi oldu. Şikayet sonrasında gözaltına alınan H.İ., 17 Eylül 2021 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

"DEĞİŞİK BİR ŞEY OLACAK"

Ses kaydında H.İ.’nin müstehcen konulardan bahsedip, "Kimseye söyleme, değişik bir şey olacak" diyerek çocuğu korkuttuğu ve öpmeye çalıştığı tespit edildi. Sanık H.İ. hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan dava açıldı. H.İ., yargılandığı davanın duruşmasında yaptığı savunmada, U.K. ile Derince Harikalar Sahili'nde spor yaptığı sırada tanıştığını söyleyerek, "U.K. ile toplam 4 kez karşılaştık. Spor yaptığım zamanlarda U.K. de yanımda spor yapıyordu. Şınav hareketi yapığımız sırada U.K.’nin bacaklarından tutarak yardım ettim. U.K. ile aramızda cinsel içerikli bir konuşma geçti ancak bu konuşmanın içeriğini hatırlamıyorum. Ses kaydının konuşmaların bana ait olup olmadığını hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

11 YIL 3 AY HAPİS CEZASIYLA CEZASI VERİLMİŞTİ

U.K. ise psikolog bilirkişi eşliğinde verdiği ifadesinde, "İfadem doğrudur, anlattığım olaylar yaşanmıştır ancak rızam vardı" dedi. Bilirkişi, mağdurun ilk ifadelerinin daha makul olduğunu, huzurda yönlendirmeli ifade verdiği kanaatinde olduğunu bildirdi. Mahkeme heyeti, H.İ.’nin mağdur U.K.’nin özel bölgesini dokunmak, okşamak suretiyle "Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği kanaatine vararak, 11 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, sanığın eylemlerinin "Çocuğun cinsel istismarı" suçuna değil, "Çocuğun basit cinsel istismarı" suçuna girdiği gerekçesiyle, mahkemenin verdiği kararı bozdu.

"BOZMA İLAMINA UYULMASINI TALEP EDİYORUM"

Yargıtay'ın kararı bozmasıyla sanık H.İ. yargılanmasına yeniden başlandı. Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları salonda hazır bulunurken, tutuklu sanık H.İ. ise SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savunması için söz hakkı verilen H.İ., bozma ilamına uyulmasını talep ederek, "İlk duruşmadan beri pişman ve üzgünüm. Mağdurla ilk karşılaşmamız ile ikinci karşılaşmamız arasında en az 2-3 ay vardır, maddiyat talep etmek için bana tuzak kurduğunu düşünüyorum. Bir buçuk dakikalık ses kaydının montaj olduğunu düşünüyorum, hatırlamıyorum, sabit ikamet sahibi bir insanım. Ailem mağdurdur, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

TUTUKLULUK DEVAM

Sanığın savunmasının ardından mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı Sefa Aygün, tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu, heyet ile görüşmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İHA

