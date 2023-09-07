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9 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismar! Pis sapığın savunması kendisi kadar iğrenç 'Suç olduğunu bilmiyordum'

07.09.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta Onur K. (20), babaannesi ve babasıyla yaşayan A.K. adlı kız çocuğuna (9) 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Tutuklanan Onur K.'nın ifadesinde, "3 yıl önce başlamak kaydıyla ara sıra cinsel içerikli görüntüler izleterek 'Bunlardan yapalım mı' diye soruyordum. Kabul ettiği zamanlarda ilişkiye giriyordum. Kaç kez ilişkiye girdiğimizin sayısını hatırlamıyorum. Suç olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi. İşte iğrenç olayın detayları...

9 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismar! Pis sapığın savunması kendisi kadar iğrenç 'Suç olduğunu bilmiyordum'

Tokat'ın Erbaa ilçesi Çevresu köyünde yaşayan A.K.'nin annesi F.K. ve babası M.K. kızları 3 yaşındayken boşandı, çocuğun velayeti babaya verildi. İddiaya göre, babası ve babaannesiyle köyde yaşayan A.K.'ye komşuları Onur K., 3 yıldır cinsel içerikli görüntüler izletti ve daha sonra çocuğu istismar etmeye başladı.

PİS SAPIK TUTUKLANDI!

Yaz aylarında kısa süreliğine annesinin yanında kalan A.K., durumu, tatil için gittikleri Bursa'da arkadaşlarına anlattı. Annesi, kızının yaşadıklarını diğer çocukların ailelerinden öğrenince, Erbaa'ya dönüp şikayetçi oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı soruşturmada şüpheli yakalandı. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan adliyeye sevk edilen Onur K., 28 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. A.K. annesine teslim edildi.

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İSTİSMARA 6 YAŞINDA BAŞLAMIŞ!

Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülüp, aile görüşmecileri eşliğinde ifadesi alınan A.K., ilk istismarın 6 yaşındayken başladığını, Onur K.'nin kendisine cinsel içerikli görüntüler izlettiğini, daha sonra da istismar ettiğini anlattı. A.K. yaşadıklarını Bursa'daki arkadaşına anlattığını, Onur K.'nin tehdit ettiğini, bu sebeple de durumu kimseye söyleyemediğini ifade etti. Kız ayrıca babasına teslim edilmek istemediğini, bu durumun yeniden yaşanabileceğini söyledi.

SORGUSUNDA 'SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM' DEDİ

Onur K. ise ifadesinde, "3 yıl önce başlamak kaydıyla ara sıra cinsel içerikli görüntüler izleterek 'Bunlardan yapalım mı' diye soruyordum. Kabul ettiği zamanlarda ilişkiye giriyordum. Kaç kez ilişkiye girdiğimizin sayısını hatırlamıyorum. Ona da 'Hiç kimseye söyleme beni hapse atarlar' diyordum. Babası bu durumu öğrenmiş 2 gün önce bana vurdu. Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım, cezaevine girmek istemiyorum" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Tokat

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