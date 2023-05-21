Her satırı iğrenç! Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti

Dehşete düşüren olay, 18 Mayıs'ta Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre F.S., geceyi anne M.Ö.'ye ait evde geçirdi. Ertesi gün M.Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete gitti. Bu sırada evde bulunan 2 yaşındaki N.N.Ö. bebek, F.S.'nin cinsel istismarına maruz kaldı. Bebek bayıldı. F.S., bebeği ayıltmak için havaya atıp tokatladı. Bebek kendine gelmeyince F.S., bebeği yürüyerek hastaneye götürdü. F.S., burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü. Yapılan doktor muayenesinin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca F.S., yakalandı.

Gözaltına alınan F.S., ifadesinde suçlamaları kabul ederken, bebeğin annesi M.Ö. markete gidince cinsel istismarda bulunduğunu, bebeğin bayıldığını ve ayıltmak için tokatlayıp havaya fırlattığını söyledi. F.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebek, Çaycuma Devlet Hastanesi'nden ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BEBEK HAYAYINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavisi süren bebek, yapılan müdahalelere rağmen saat 10.00 sıralarında hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne M.Ö. ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen arkadaşı M.G. isimli erkeğin emniyetteki ifadeleri sürüyor. Anne M.Ö.'nün 8 yaşındaki diğer kızı da devlet korumasına alınarak sevgi evine yerleştirildi.

BEBEĞİN ABLASI DA İSTİSMARA UĞRAMIŞ

Bebeğin ablası R.Ö.'nün (8) de daha önce cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. F.S.'nin, olay günü de R.Ö.'ye istismarda bulunmayı hedeflediği, küçük kız annesiyle gidince, pedofili videolar izledikten sonra 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Çaycuma Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine mahkeme tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya hakkında yayın yasağı getirildi.

Kararda şöyle denildi:

"Şüpheli tarafından cinsel istismara uğradığı, yine şüphelinin bu eylemine devamla yaşı küçük mağduru tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ettiği, devam olunan soruşturma kapsamında mağdur N.N.Ö.'nün ablası olan yaşı küçük R.Ö.'nün de benzer şekilde cinsel istismara uğradığı olayla ilgili olarak başkalarının şöhret ve haklarının toplum sağlığının ve ahlakının, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliğini ve toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamında hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj. elestiri vb. yayın yapılmasının 5187 sayılı kanunun 3/2 maddesi gereğince yasaklanmasına karar verilmiştir."

(DHA)

