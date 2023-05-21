HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Her satırı iğrenç! Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti

Her satırı iğrenç! Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti

21.05.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde duyanların kanını donduran bir cinsel istismar olayı yaşandı. F.S. (25), evde yalnız kaldıkları sırada 2 yaşındaki N.N.Ö.'ye cinsel istismarda bulundu. Kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren bebekten acı haber geldi. N.N.Ö., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, F.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne M.Ö. ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen M.G.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. İşte olayın detayları...

Her satırı iğrenç! Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti

Dehşete düşüren olay, 18 Mayıs'ta Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre F.S., geceyi anne M.Ö.'ye ait evde geçirdi. Ertesi gün M.Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete gitti. Bu sırada evde bulunan 2 yaşındaki N.N.Ö. bebek, F.S.'nin cinsel istismarına maruz kaldı. Bebek bayıldı. F.S., bebeği ayıltmak için havaya atıp tokatladı. Bebek kendine gelmeyince F.S., bebeği yürüyerek hastaneye götürdü. F.S., burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü. Yapılan doktor muayenesinin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca F.S., yakalandı.

Gözaltına alınan F.S., ifadesinde suçlamaları kabul ederken, bebeğin annesi M.Ö. markete gidince cinsel istismarda bulunduğunu, bebeğin bayıldığını ve ayıltmak için tokatlayıp havaya fırlattığını söyledi. F.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebek, Çaycuma Devlet Hastanesi'nden ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BEBEK HAYAYINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavisi süren bebek, yapılan müdahalelere rağmen saat 10.00 sıralarında hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne M.Ö. ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen arkadaşı M.G. isimli erkeğin emniyetteki ifadeleri sürüyor. Anne M.Ö.'nün 8 yaşındaki diğer kızı da devlet korumasına alınarak sevgi evine yerleştirildi.

BEBEĞİN ABLASI DA İSTİSMARA UĞRAMIŞ

Bebeğin ablası R.Ö.'nün (8) de daha önce cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. F.S.'nin, olay günü de R.Ö.'ye istismarda bulunmayı hedeflediği, küçük kız annesiyle gidince, pedofili videolar izledikten sonra 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Çaycuma Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine mahkeme tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya hakkında yayın yasağı getirildi.

Kararda şöyle denildi:

"Şüpheli tarafından cinsel istismara uğradığı, yine şüphelinin bu eylemine devamla yaşı küçük mağduru tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ettiği, devam olunan soruşturma kapsamında mağdur N.N.Ö.'nün ablası olan yaşı küçük R.Ö.'nün de benzer şekilde cinsel istismara uğradığı olayla ilgili olarak başkalarının şöhret ve haklarının toplum sağlığının ve ahlakının, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliğini ve toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamında hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj. elestiri vb. yayın yapılmasının 5187 sayılı kanunun 3/2 maddesi gereğince yasaklanmasına karar verilmiştir."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da korkutan deprem!Adana'da korkutan deprem!
Akşener ilk kez kameralar karşısına geçtiAkşener ilk kez kameralar karşısına geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan bir araya geldi!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan bir araya geldi!
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Zonguldak bebek

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada 'taciz' tuzağı! Tahrik edici konuşmalar yapıp...

Sosyal medyada 'taciz' tuzağı! Tahrik edici konuşmalar yapıp...

"Uraz'la ben yatmadım sen yattın" demişti!

"Uraz'la ben yatmadım sen yattın" demişti!

Türkiye’nin akın ettiği hastane! 2 bin kişi sıra bekliyor

Türkiye’nin akın ettiği hastane! 2 bin kişi sıra bekliyor

"Bazı kişiler devreye girdi" iddiası

"Bazı kişiler devreye girdi" iddiası

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son haliyle şaşırttı

ATA İttifakı ortağı partiden flaş açıklama!

ATA İttifakı ortağı partiden flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.