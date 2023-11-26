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Her satırı iğrenç! Minibüs şoföründen zihinsel engelli genç kıza kulübede cinsel saldırı

26.11.2023 16:16 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'de mide bulandıran bir cinsel saldırı olayı yaşandı. Minibüs şoförü Adnan Gidik, zihinsel engelli N.B.'ye (23) tarlasındaki kulübede cinsel saldırıda bulunup, hamile bıraktı. Gidik daha sonra, yaşananları kimseye anlatmaması konusunda N.B.'yi tehdit etti. Gözaltına alınan şüpheli Gidik, işlemleri sonrası tutuklanırken, N.B. ise önceki gün doğum yaptı. İşte detaylar...

Her satırı iğrenç! Minibüs şoföründen zihinsel engelli genç kıza kulübede cinsel saldırı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ayşebacı Mahallesi'nde mart ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre; zihinsel engelli N.B., annesi G.B. ile komşuları minibüs şoförü Adnan Gidik'in tarlasına çalışmaya gitti. Gidik, N.B.'ye başka bir iş vereceğini söyleyerek tarladaki kulübeye götürdü. Burada N.B.'ye cinsel saldırıda bulunan Adnan Gidik, yaşananları kimseye anlatmaması konusunda N.B.'yi tehdit etti.

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

N.B.'nin karnının büyüdüğünü fark eden akrabaları, yaptıkları test sonrasında hamile olduğunu öğrendi. Aile, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. N.B. psikolog ve avukat eşliğinde alınan ifadesinde yaşadıklarını anlattı ve çocuğu doğurmak istemediğini söyledi. N.B. ayrıca kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdüğü Gidik'ten şikayetçi oldu.

DOĞUM YAPTI

Savcılığının talimatı ile harekete geçen jandarma, 17 Kasım'da Gidik'i gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gidik, tutuklandı. N.B. ise 24 Kasım'da doğum yapıp, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

'SORUŞTURMANIN TAKİÇİSİ OLACAĞIZ'

N.B. ve ailesine destek veren Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan, kendini koruyamayacak durumda olan bir kadına karşı işlenen bu suçun gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında takipçisi olacaklarını belirtip, "Soruşturmaya müdahale ederek maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan ya da çalışacak olan kişi ve kurumları uyarıyoruz. Iddianamenin hazırlanması aşamasında, 'kişinin hürriyetinden yoksun kılınması' suçunun işlendiğinin göz ardı edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

Öte yandan Adnan Gidik'in minibüsünün Ayşebacı Taşıma Kooperatifi'nce Balıkesir-Ayşebacı hattından çıkarıldığı bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir cinsel saldırı
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