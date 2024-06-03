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  4. Her satırı iğrenç! Oyun oynamaya gitti, cinsel istismara uğradı

Her satırı iğrenç! Oyun oynamaya gitti, cinsel istismara uğradı

03.06.2024 11:59
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Sutangazi'de, arkadaşıyla oyun oynamak için komşularının kapısını çalan Z.K. (17), iddiaya göre kız arkadaşının babası İ.G. (33) tarafından cinsel istismara uğradı. Annenin şüphesi üzerine ortaya çıkan istismarın ardından İ.G. gözaltına alındı. Tepkiler üzerine İ.G.'nin yaşadığı daire tahliye edildi. İşte iğrenç olayın detayları...

Her satırı iğrenç! Oyun oynamaya gitti, cinsel istismara uğradı

Mide bulandıran olay, 50.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bodrum katındaki dairede yaşayan arkadaşı ile oyun oynamak isteyen Z.K. (17), komşularının kapısını çaldı. Kapıyı açan İ.G. (33) kızının evde olmadığını ama Z.K.'yi eve davet ederek beklemesini söyledi. İ.G. evde kimsenin olmadığı bir anda Z.K.'ye cinsel istismarda bulundu.

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ANNE ŞÜPHELENEREK HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Annenin şüphesi üzerine Z.K. hastaneye götürüldü. Hastanede Z.K.'nin pedagog eşliğinde durumu anlatması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Dün sabaha karşı 02.00 sıralarında ekipler, şüpheli İ.G.'yi evinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, komşuların tepkisi üzerine İ.G.'nin dairesi tahliye edildi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Sultangazi
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