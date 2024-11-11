Her satırı korkunç: 17 yaşındaki lise öğrencisi cinnet getirdi! Annesini uykusunda öldürüp...

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dün gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 17 yaşındaki bir genç cinnet getirdi. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtilen genç annesini öldürdü, ailesinden 4 kişiyi ise yaraladı.

ANNESİNİ UYKUSUNDA KATLETMİŞ...

17 yaşındaki lise öğrencisi A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla annesi Nilay Ç.’yi uyurken öldürmüş, ardından babası Murat Ç., alt kattaki amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.’yi de yaralamıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere sevk etmişti. Anne Nilay Ç. hayatını kaybederken, diğer yaralılar tedavi altına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Lise son sınıf öğrencisi A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren A.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır