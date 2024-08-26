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  4. Her satırı korkunç! Baba, tartıştığı kızını boğdu; cesedi işten gelen annesi buldu

Her satırı korkunç! Baba, tartıştığı kızını boğdu; cesedi işten gelen annesi buldu

26.08.2024 00:32
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde dehşet dolu bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Eylem Sevilen, tartıştığı babası Murat Sevilen tarafından boğularak, öldürüldü. Eylem'in cansız bedenini işten gelen annesi buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Her satırı korkunç! Baba, tartıştığı kızını boğdu; cesedi işten gelen annesi buldu

Olay, saat 20.00 sıralarında Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 40016 Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat Sevilen, kızı Eylem Sevilen ile tartışmaya başladı.

Murat Sevilen, tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürüp, evden kaçtı. Bir süre sonra işten eve gelen anne, kızının cansız bedeniyle karşılaştı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eylem Sevilen'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gönen Devlet Hastanesi’ne, buradan da otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Öte yandan baba Murat Sevilen bir süre sonra polise teslim olurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Balıkesir Gönen
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