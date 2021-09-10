HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Her satırı korkunç! İş arkadaşıyla gördüğü eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Her satırı korkunç! İş arkadaşıyla gördüğü eski sevgilisine dehşeti yaşattı

10.09.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da Mehmet C., eski sevgilisini iş arkadaşıyla yürürken görünce ikisini de ormana kaçırdı. Genç kız ile iş arkadaşını çırılçıplak soyup, cinsel ilişkiye zorlayan ve üzerlerine tuvaletini yapan Mehmet C. ile taksici arkadaşı Ümit A., gözaltına alınıp mahkemece tutuklandı.

Her satırı korkunç! İş arkadaşıyla gördüğü eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Bolu'da nakliyecilik yapan Mehmet C., pastanede çalışan eski sevgilisini önceki gün iş yerinden erkek arkadaşıyla sokakta yürürken gördü. Mehmet C., yanına taksicilik yapan arkadaşı Ümit A.'yı da alarak, eski sevgilisi ve yanındaki arkadaşını hafif ticari araca bindirip, ormana kaçırdı.

YAPTIKLARI KAN DONDURDU

İddiaya göre, Mehmet C. ve Ümit A., ormanda genç kız ve iş arkadaşını çırılçıplak soyarak darbetti ve cinsel ilişkiye zorladı. Bu sırada darp da devam etti. 2 arkadaş, son olarak kanlar içinde kalan genç kız ve arkadaşının üzerlerine tuvaletini yaptı.

GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT

Mehmet C. ve Ümit A., yaşananları anlatmaları durumunda cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri herkese izletecekleri tehdidiyle genç kız ve arkadaşını şehir merkezine bıraktı. Genç kız ve arkadaşı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Polis tarafından yakalanan Mehmet C. ve Ümit A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Komşunun çocuğuna kümeste cinsel istismar sanığına 31 yıl hapisKomşunun çocuğuna kümeste cinsel istismar sanığına 31 yıl hapis

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale ettiİstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale etti
İçi sperm dolu! 'Şırıngalı sapık' dehşete düşürdüİçi sperm dolu! 'Şırıngalı sapık' dehşete düşürdü
Cinayet sanığından ilginç çıkış! "Öldürecek olsam..."Cinayet sanığından ilginç çıkış! "Öldürecek olsam..."
Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın duymak istemeyeceği haber Japonya'dan geldi

Dünyanın duymak istemeyeceği haber Japonya'dan geldi

2 yaşındaki kızın 5. kattan atılma anları kamerada

2 yaşındaki kızın 5. kattan atılma anları kamerada

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Güzel şarkıcı İTÜ'den mezun oldu! Törende şov yaptı

Güzel şarkıcı İTÜ'den mezun oldu! Törende şov yaptı

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.