HABER

Her satırı korkunç! İtiraf etti: Hamile eşini öldürüp...

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2019 16:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da, intihar ettiği öne sürülen 2 aylık hamile Esma Kurt’un (23), eşi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Sorgusunda suçunu itiraf eden ve öldürdüğü eşinin cesediyle evde bir gün geçirdiği ortaya çıkan Mahmut Kurt, tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü Buhara Mahallesi'nde meydana geldi. Polisi arayan bir kadın, evine gittiği evli kızını hareketsiz bulduğunu söyleyip, yardım istedi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde eşarp ile boğazı sıkılan Esma Kurt'un öldüğü belirlendi. İlk incelemede, eşarpla kendi boğazını sıkarak intihar ettiği gibi görülen Esma Kurt'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Esma Kurt'un ismi öğrenilemeyen annesi, 2 gün önce öldüğü belirlenen kızının kendisine, 'Hakkınızı helal edin, kocama iyi bakın' şeklinde mesajı gönderdiğini söyledi. Kurt'un ölümünü şüpheli bulan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, detaylı soruşturma başlattı. Kadının eşi Mahmut Kurt, bir gün önce arkadaşlarının yanında olduğu için eve gelmediğini belirtti.

Yapılan detaylı incelemede polis, genç kadının intihar etme olasılığının düşük olduğunu ve öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durup, şüpheli davranışlarda bulunan Mahmut Kurt'u gözaltına aldı.

ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN CESEDİYLE BİR GÜN EVDE KALMIŞ

Emniyetteki ifadesinde de çelişkili ifadeler veren Kurt, cinayeti itiraf etti. Kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada 2 aylık hamile eşini elleriyle boğduğunu belirten Mahmut Kurt, bir gün eşiyle kaldığını ve ardından eşinin telefonundan annesine mesaj atıp, evden ayrıldığını söyledi. Şüpheleri üzerine çekmemek için bir gün eve gelmediğini ve olaya intihar görüntüsü vermeye çalıştığını itiraf eden Kurt, pişman olduğunu ifade etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Kurt, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rus mühendis eski telefonuyla yaptı, dünya şaştı kaldı!Rus mühendis eski telefonuyla yaptı, dünya şaştı kaldı!
Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infazAdıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz
Ilgaz'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğuIlgaz'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa intihar cinayet Esma Kurt

En Çok Okunan Haberler

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

CHP'de İzmir adayı olarak MYK'ya sunulan isim belli oldu

CHP'de İzmir adayı olarak MYK'ya sunulan isim belli oldu

İğrenç görüntü sosyal medyada bir anda yayıldı! 65 yaşında...

İğrenç görüntü sosyal medyada bir anda yayıldı! 65 yaşında...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'nin konvoyunda kaza: 2 yaralı

Bahçeli'nin konvoyunda kaza! Yaralılar var

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Ilgaz'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

Ilgaz'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

Kayıp Kader Buse Acar'ın ayakkabısı bulundu!

Buse'nin ayakkabısı bulundu!

Son dakika! MHP Lideri Bahçeli'den TBMM Başkanı Yıldırım'a ziyaret

Kavacık'ta kritik görüşme! Bahçeli ve Binali Yıldırım...

TSK Suriye'de YPG/PKK'lı teröristleri obüslerle vurdu

TSK, Suriye'deki teröristleri vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.