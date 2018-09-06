HABER

Her satırı korkunç! Sapık, uyuyan çocuğun başucunda mastürbasyon yaparken yakalandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2018 16:05 | Son Güncelleme

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ndeki Fontana kentinde iğrenç bir olay meydana geldi.

Her satırı korkunç! Sapık, uyuyan çocuğun başucunda mastürbasyon yaparken yakalandı!

21 yaşındaki bir sapık 13 yaşındaki bir çocuğun evine gizlice girdi. Çırılçıplak evde dolaşan sapık uyuyan çocuğun başucunda mastürbasyon yapmaya başladı! Yakalanınca da evden kaçarak uzaklaştı. Olay evin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

4FC1C60300000578-6137091-image-a-33_1536199713356

21 yaşındaki Jonathan Emmanuel Ward isimli sapık gizlice küçük bir kız çocuğunun yaşadığı eve girdi. Güvenlik kayıtlarında çıplak olduğu görülen adam kameraya dönüp 'sus' işaret yaptıktan sonra üst kata çıktı.

SAPIK, ÇOCUĞUN BAŞUCUNDA MASTÜRBASYON YAPTI

Adamın burada 13 yaşındaki küçük kızın odasına girdiği, kız uyanana kadar kızın başucunda mastürbasyon yaptığı belirtildi.

Küçük kız çıkan sesler karşısında uyandı ve gördükleri karşısında çığlık atmaya başladı. Olay yerinden hızlıca kaçmaya başlayan adam evden çırılçıplak kendini dışarı attı.

Kamera kayıtlarında küçük kızın çığlıkları ve adamın kaçışı anbean görülüyor.

Küçük kızın annesi güvenlik kayıtlarıyla polise başvurdu ve kısa süre sonra sapık tutuklandı.

BAŞKA KURBANLAR DA OLABİLİR!

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamada benzer olaylara maruz kalmış başka kurbanlar da olabileceği belirtildi.

Polis ayrıca sapığın kurbanlarının aynı stüdyoda dans eden küçük kızlar olduğu belirtildi.

PARTNEROturduğu yeri görenler... Böyle yolculuk yapınca...Oturduğu yeri görenler... Böyle yolculuk yapınca...
New York Times'taki Makaleyi Kim Yazdı?New York Times'taki Makaleyi Kim Yazdı?
Fransa: ‘İdlib'de Kimyasal Silah Kullanılırsa Vururuz’Fransa: ‘İdlib'de Kimyasal Silah Kullanılırsa Vururuz’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Sapık Küçük Kız çıplak mastürbasyon

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya'dan 250 kat fazla su bulunan gezegenler keşfedildi

Dünya'dan 250 kat fazla su bulunan gezegenler keşfedildi

Trump'ı yıkan olay!

Trump'ı yıkan olay!

İran'dan sert açıklama: ABD savaş başlattı

İran'dan sert açıklama: ABD savaş başlattı

Anne tavuk yavrularını yağmurdan işte böyle korudu

Anne tavuk yavrularını yağmurdan işte böyle korudu

Olası İdlib harekâtı öncesi siviller: 'İki aydır toprak kazıp barınağımızı inşa ediyoruz'

Olası İdlib harekâtı öncesi siviller: 'İki aydır toprak kazıp barınağımızı inşa ediyoruz'

Eşcinsel ilişki artık suç değil!

Eşcinsel ilişki artık suç değil!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.