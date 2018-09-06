Her satırı korkunç! Sapık, uyuyan çocuğun başucunda mastürbasyon yaparken yakalandı!

21 yaşındaki bir sapık 13 yaşındaki bir çocuğun evine gizlice girdi. Çırılçıplak evde dolaşan sapık uyuyan çocuğun başucunda mastürbasyon yapmaya başladı! Yakalanınca da evden kaçarak uzaklaştı. Olay evin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

21 yaşındaki Jonathan Emmanuel Ward isimli sapık gizlice küçük bir kız çocuğunun yaşadığı eve girdi. Güvenlik kayıtlarında çıplak olduğu görülen adam kameraya dönüp 'sus' işaret yaptıktan sonra üst kata çıktı.

SAPIK, ÇOCUĞUN BAŞUCUNDA MASTÜRBASYON YAPTI

Adamın burada 13 yaşındaki küçük kızın odasına girdiği, kız uyanana kadar kızın başucunda mastürbasyon yaptığı belirtildi.

Küçük kız çıkan sesler karşısında uyandı ve gördükleri karşısında çığlık atmaya başladı. Olay yerinden hızlıca kaçmaya başlayan adam evden çırılçıplak kendini dışarı attı.

Kamera kayıtlarında küçük kızın çığlıkları ve adamın kaçışı anbean görülüyor.

Küçük kızın annesi güvenlik kayıtlarıyla polise başvurdu ve kısa süre sonra sapık tutuklandı.

BAŞKA KURBANLAR DA OLABİLİR!

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamada benzer olaylara maruz kalmış başka kurbanlar da olabileceği belirtildi.

Polis ayrıca sapığın kurbanlarının aynı stüdyoda dans eden küçük kızlar olduğu belirtildi.

