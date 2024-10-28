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  4. Her satırı korkunç! Takıntılı komşu genç kızı sokak ortasında boynundan bıçaklayıp darp etti

Her satırı korkunç! Takıntılı komşu genç kızı sokak ortasında boynundan bıçaklayıp darp etti

28.10.2024 00:21
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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, takıntılı olduğu komşuları olan genç kızı takip etti. Genç kızı takip ettikten sonra boynundan bıçakla yaralayarak darp etti. Genç kızın cep telefonunu da çalan şahsın saldırı anları kameraya yansıdı.

Her satırı korkunç! Takıntılı komşu genç kızı sokak ortasında boynundan bıçaklayıp darp etti

İzmir'de takıntılı bir şahsın genç kıza yaptıkları kan dondurdu. Edinilen bilgiye göre olay, Kemalpaşa ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Ç.E.D., takıntı yaptığı komşusu Betül Ç.'yi sabah saatlerinde takip ettikten sonra yolda yürürken saldırdı.

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GENÇ KIZI BIÇAKLAYIP DARP ETTİ!

Yaşanan kovalamaca sonucu şahıs, genç kızı boynundan bıçaklayarak darp etti. Şahıs, ardından da Betül Ç.’nin cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Olay sırasında bölgeden geçen vatandaşlar saldırganın peşinden koşsa da yakalayamadı. Yaşananlar kameraya yansırken, genç kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Bornova Beşyol’daki babaevinde yakalanarak gözaltına alınan Ç.E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İzmir genç kız komşu
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