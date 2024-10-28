Her satırı korkunç! Takıntılı komşu genç kızı sokak ortasında boynundan bıçaklayıp darp etti

İzmir'de takıntılı bir şahsın genç kıza yaptıkları kan dondurdu. Edinilen bilgiye göre olay, Kemalpaşa ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Ç.E.D., takıntı yaptığı komşusu Betül Ç.'yi sabah saatlerinde takip ettikten sonra yolda yürürken saldırdı.

GENÇ KIZI BIÇAKLAYIP DARP ETTİ!

Yaşanan kovalamaca sonucu şahıs, genç kızı boynundan bıçaklayarak darp etti. Şahıs, ardından da Betül Ç.’nin cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Olay sırasında bölgeden geçen vatandaşlar saldırganın peşinden koşsa da yakalayamadı. Yaşananlar kameraya yansırken, genç kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Bornova Beşyol’daki babaevinde yakalanarak gözaltına alınan Ç.E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır