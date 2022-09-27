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Her satırı korkunç... Tanıklar konuştu, mahkeme salonu buz kesti! '10 dakika boyunca imdat diye bağırdı'

27.09.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Nur E.'yi defalarca bıçaklayarak öldüren sanık Mehmet E.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın komşusu A.A., "Saat 05.45’te ’İmdat’ sesiyle uyandım. Sesin nereden geldiğini anlayamadım. Polisi aradım. Olayı görmedim ama ’İmdat’ sesi kadın sesiydi. Teyze 10 dakika boyunca vefat edene kadar imdat diye bağırdı" dedi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Her satırı korkunç... Tanıklar konuştu, mahkeme salonu buz kesti! '10 dakika boyunca imdat diye bağırdı'

Kan donduran olay, 22 Nisan’da Bahçelievler Mahallesi Aycan Sokak’ta bulunan apartmanda meydana geldi. Mehmet E. ile 2 çocuk annesi eşi Nur E., sahur yemeklerini yedikten sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet E., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaşlı kadının çığlık seslerini duyan temizlik görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, seslerin geldiği eve girdiklerinde Mehmet E.’nin, kanlar içinde kalan eşinin yanında beklediğini gördü. Yapılan incelemelerde Nur E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi, Mehmet E. ise tutuklandı.

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"BOŞANMAK İSTİYORDUM"

Hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan sanığın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Savunmasında, eşiyle 10 yıldır ayrı yaşadıklarını belirten sanık Mehmet E., "Kızlarım da benim gibi mali müşavir. Büyük kızım yanımda çalışıyordu. 10 yıl önce İstanbul’da iş bulduğunda gitmek istediğini ve yanında annesini götüreceğini söyledi. Annesi de gitmek isteyince ’Boşanalım’ dedim ama eşim ısrarla mahkemeye başvuru yapmıyordu. Boşanmamızı hem kızlarım hem de eşim istemiyordu. Ben de ikimiz aynı anda başvurursak anlaşmalı olarak çabuk boşanabileceğimizi düşünerek tek başıma ayrılma davası açmadım" dedi.

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"BAŞKASIYLA BİRLİKTE OLDUĞU DUYUMLARI ALDIM"

Eşiyle ilgili çevresinden duyumlar aldığını ve boşanmak için ısrar etmesine rağmen eşinin kabul etmediğini söyleyen Mehmet E., "Son 5 yılda eşimle ilgili duyumlar almaya başladım. Beni tanıyanların bana alaycı şekilde baktığını gördüm. Başkasıyla yaşadığına dair duyumlar aldım. Önce inanmadım. Geçtiğimiz yıl kızlarım ve karım evime geldiğinde sordum. ’Böyle bir şey varsa nasıl vicdanla kabul ettiniz?’ dedim. Eşim ’Yalan söyleniyor’ dedi. Kızlarım sesini çıkarmadı. Eşimle ilgili söylenenler son 1 yılda daha çok arttı. Olay tarihinde Bolu’ya geldiğinde beni aradı. Evin anahtarını verdim ve dışarı çıktım. Akşam geldiğimde tekrar boşanmak istediğimi söyledim ama eşim böyle devam edeceğimizi söyledi" diye konuştu.

"KIZGINLIKLA NE YAPTIĞIMI BİLMEDİM"

Olay gününü anlatan Mehmet E., "Sabah 05.30 sıralarında lavaboya kalktım. Kombiyi kapatmak için balkona gittim. Dönüşte eşim önümü kesti. Tekrar boşanmak istediğimi söyledim. Bana hakaret etti. Aramızda arbede başladı. Salona doğru gittik. Elinde kesici alet vardı. Onu almak için uğraştım. Elinden aldım. O kızgınlıkla ne yaptığımı bilmedim. Bir anda oldu. Boğuşmadan önce 4 yıldır K.P. isminde birisiyle beraber olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

TANIKLARIN SÖZLERİYLE DEHŞETİ ORTAYA SERDİ

Mehmet E.’nin savunmasının ardından olay anında evin karşısında bulunan parkta çalışan temizlik görevlisi N.C. ve çiftin alt komşusu A.A. tanık olarak dinlendi. Tanık A.A., gece çığlık sesiyle uyandığını belirterek, "Şahıs alt komşum ama çok görmediğim için tanımıyorum. Gece saat 03.00’da yattım. Saat 05.45’te ’İmdat’ sesiyle uyandım. Sesin nereden geldiğini anlayamadım. Polisi aradım. Olayı görmedim ama ’İmdat’ sesi kadın sesiydi. Teyze 10 dakika boyunca vefat edene kadar imdat diye bağırdı" dedi.

Temizlik işçisi N.C. ise "Ben de bu şahsı tanımıyorum. Belediyede temizlik işçisiyim. O gün arkadaşım işi erken bırakacağı için ben de 05.40’da parkta temizliğe başladım. Temizliğe başladıktan kısa süre sonra kadın çığlığı duydum. Yankı yaptığı için ne dediği anlaşılmıyordu ama 10 dakika boyunca sürdü" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bolu
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