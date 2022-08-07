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Her satırı korkunç! Tartıştığı karı kocanın boğazını kesti, bir ölü bir yaralı...

07.08.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşandı. Mert Serkan L. isimli şahıs, tartıştığı komşuları Hacer Alkan (55) ve Aydın Alkan (58) çiftinin boğazını bıçakla kesti. Hacer Alkan yaşamını yitirirken, eşi Aydın Alkan tedaviye alındı.

Her satırı korkunç! Tartıştığı karı kocanın boğazını kesti, bir ölü bir yaralı...

Olay, akşam saatlerinde Devrek ilçesi Rüştü Onur Sokak üzerinde meydana geldi. Alkan çifti ile komşuları arasında sokakta bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşulardan Mert Serkan L., bıçakla Alkan çiftinin boğazını kesip, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çift, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hacer Alkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Aydın Alkan'ın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Olay yerinden kaçan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Mert Serkan L.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak boğaz
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