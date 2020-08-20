HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Her satırı vahşet! Kayınvalidesini boğdu, beton döktü, altınlarını çaldı

Her satırı vahşet! Kayınvalidesini boğdu, beton döktü, altınlarını çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 15:39 | Son Güncelleme

Kilis’te bir kişinin, kayınvalidesini boğarak öldürdüğü, ardından 5 katlı binanın zeminindeki betonun altına gömdükten sonra da yaşlı kadının altınlarını çaldığı ortaya çıktı.

Her satırı vahşet! Kayınvalidesini boğdu, beton döktü, altınlarını çaldı

Edinilen bilgiye göre, 12 gün önce 68 yaşındaki A.E.H’nin ailesi tarafından kayıp olduğu belirtilerek, emniyete kayıp ilanında bulunması üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A. E.H’nin damadı şüpheli M.E.A.’yı (35) sorguya aldı. M.E.A., kayınvalidesini öldürerek ikamet ettikleri Atatürk Mahallesi Bekçioğlu Sokak’taki 5 kalı binanın zemin katını eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmesi üzerine Asayiş Şubesinde çapraz sorguya alındı.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

İlk ifadesinde M.E.A. ifadesinde, kayın validesinin kendisini sevmediğini ve kızından boşandırmak için baskı yaptığını, bu sebeple kendisini elleri ile boğarak öldürdüğünü ve ikametinin bodrumunda bulunan gider kuyusuna atarak üzerine beton döktüğünü söylemesi üzerine soruşturmayı derinleştiren Kilis Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan ve polisler tarafından zanlı çapraz sorgula alındı. Kayın validesini öldürdükten sonra gider kuyusuna atarak üzerine beton döktüğünü, A.E.H’nın bileziklerini aldığı belirlendi. Bileziklerin bir kısmını satan zanlı, altın ve paraları sakladığı yerde bulundu.

İfadesi tamamlanan zanlı çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Kilis Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden getirildikten sonra tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim' 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim'
Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı? Kıyıköy hangi bölgede? Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı? Kıyıköy hangi bölgede?
2000/3 dönem askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?2000/3 dönem askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
En Çok Okunan Haberler
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı
Maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı
Madonna'nın kızı kıllarıyla gündemde... Hiç kesmiyor
Madonna'nın kızı kıllarıyla gündemde... Hiç kesmiyor
Kalça pozu itirafı! 'Ben atmadım...'
Kalça pozu itirafı! 'Ben atmadım...'
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
İlginizi Çekebilir
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Diğer Haberler
Son dakika haberine göre Diyarbakır'da korkutan yangın
Diyarbakır'da yangın paniği!
Emine Erdoğan denize salmıştı! Carettalardan ilk sinyaller geldi
Emine Erdoğan denize salmıştı! İlk sinyaller geldi
İstanbul’da okullarda 21 Eylül provası
İstanbul’da okullarda 21 Eylül provası
Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı? Kıyıköy hangi bölgede?
Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı? Kıyıköy hangi bölgede?
Valinin 'Bu işin şakası yok' sözleri de etki etmedi! Vatandaş koronavirüsü unuttu
Valinin sözleri de etki etmedi! Koronayı unuttular
Yollar çöktü, asfalt parçalandı! Yağış en çok o ilçeyi vurdu
Yollar çöktü, asfalt parçalandı! Yağış en çok o ilçeyi vurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.