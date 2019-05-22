Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un, ülke turizmine katkı sağlamak ve farklı yardımlaşma derneklerine destek olmak amacıyla başlattığı "Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz" projesi kapsamında sanatçı ve oyuncuların da bulunduğu 40 kişilik grup, Adıyaman'ın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Ersoy ve beraberindeki sanatçı Latif Doğan, Kahtalı Mıçe, Ezgi Mola, Ferman Toprak başta olmak üzere 40 kişilik grubu, Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez karşıladı.

Ersoy ve beraberindekiler ziyaretler kapsamında Kahta ilçesi sınırlarında bulunan Karakuş Tümülüsü, Arsemia Antik Kenti, Cendere Köprüsü ve son olarak Nemrut Dağı'nı gezdi.

Ersoy, Nemrut Dağı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz" projesi kapsamında Türkiye'nin iç turizminde farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

Kentleri gittikleri şehrin sanatçılarıyla gezdiklerini anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında Denizli, Şanlıurfa, Diyarbakır ve bugün de Adıyaman'a geldik. Buradan da Isparta'ya gideceğiz. Eylül ayı itibarıyla da diğer illerimizi sanatçılarla birlikte gezeceğiz. Bizim amacımız farkındalık yaratmak. Türkiye'deki şehirlerin daha çok gezilmesini sağlamak amacındayız. İnanın cennet bu vatan. Bu vatanın taşı ve toprağı altın. O kadar güzel zenginliklerimiz var ki bunları gezip gördükten sonra bizden sonraki nesillere aktaracağız. "