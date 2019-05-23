"Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz" projesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un, ülke turizmine katkı sağlamak ve farklı yardımlaşma derneklerine destek olmak amacıyla başlattığı "Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz" projesi, Adıyaman'ın tarihi ve kültürel mekanlarına düzenlenen gezilerle devam ediyor.

Ersoy ve beraberindeki sanatçılar Latif Doğan ile Ferman Toprak başta olmak üzere 40 kişilik grup, kent merkezindeki Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi ile Adıyaman Müzesi'ni ziyaret etti.

Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi Bölge Metropoliti Griğoryos Melki Ürek tarafından karşılanan Ersoy ve beraberindekilere Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez de eşlik etti. Seyahat yazarı ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç, ziyaretçilere bilgi verdi.

Daha sonra Adıyaman Müzesi ziyaret edilerek buradaki eserler incelendi.

Pervin Ersoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Nemrut Dağı olmak üzere kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezdiklerini bugün ise Adıyaman'ı gezmeye devam ettiklerini belirtti.

Ersoy, "Tarihi değerlerimizin ne kadar önemli ve müzelerin ne kadar değerli olduğunu, gittiğimiz şehirlerde ön plana çıkarıyoruz. Şu anda Adıyaman Müzesi'nde olmamız bunun bir kanıtı. İstiyoruz ki herkes geldiğinde müzeleri de ziyaret etsin. Müze çok güzel. Özellikle müzedeki Nemrut Dağı maketi ilgimi çekti. Herkesi Adıyaman'a bekliyoruz." dedi.