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Her şey 30 saniye içinde oldu! Uzman isim açıkladı! "Türkiye 3 metre hareket etti"

07.02.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. 10 ili etkileyen bu depremin ardından ülke genelinde 7 gün milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde 3 ay ohal ilan edildi. Deprem hakkında açıklamalar gelmeye devam ederken İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni durum değerlendirmesi yaptı. Doglioni'nin ''Türkiye 3 metre hareket etti gibi gözüküyor'' sözleri dikkat çekti...

Her şey 30 saniye içinde oldu! Uzman isim açıkladı! "Türkiye 3 metre hareket etti"

Tüm Türkiye dünden beri Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. 30 saniye süren deprem büyük kayıpların yaşanmasına neden oldu. Yaşanan bu felaketin boyutu her geçen saat artarken uzmanlar depremi “Büyük değil, çok büyük” olarak ifade ediyorlar. Türkiye'yi yasa boğan bu deprem hakkında bir açıklama da İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni'de geldi. İtalyan bilim insanı ''Türkiye 3 metre hareket etti'' dedi...

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün Başkanı Carlo Doglioni dün akşam saatlerinde İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya Kahramanmaraş depremi sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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''TÜRKİYE 3 METRE HAREKET ETTİ''

7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından yaşananları yorumlayan Doglioni, “Bu gece Arap fay hattı, Anadolu fay hattından kuzeydoğu-güneybatı ekseninde 3 metre hareket etti gibi gözüküyor” dedi.

Bu hareketliliğin 3 metreden de fazla olabileceğini söyleyen Doglioni, “Bu çok büyük bir hareket” diye konuştu.

Doglioni, “Burası oldukça hareketli bir alan ve Akdeniz’deki en tehlikeli bölgelerden biri. Geçen yüzyıllarda buralarda çok şiddetli depremler meydana geldi” yorumunu yaparken, “Türkiye, Arap levhası üzerine gitti gibi gözüküyor” yorumunu da yaptı.

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"ÇOK BÜYÜK BİR DEPREM”

Carlo Doglioni kendisine yöneltilen "Plaka ne kadar hareket etmiş olabilir?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi;

"Sahip olduğumuz tahminlerimizden biliyoruz ki fay en az 150 kilometre boyunca, hatta 3 metreden fazla bir yer değiştirmeyle aktif hale geldi. Her şey birkaç on saniye içinde oldu ve bu 7,8-7,9 büyüklüğünde bir deprem" dedi.

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"Gerçekten çok büyük bir deprem. Merkez üssü Türkiye'nin orta-güney bölgesinde, Suriye sınırının hemen kuzeyindeydi" diyen Doglioni, "Nasıl bir hareketti?" sorusuna ise, "Bir çapraz hareketten bahsediyoruz, fay düzlemi çok eğimli ve olay sırasında fayın iki yanında yatay bir yer değiştirme gözlemliyoruz" yanıtını verdi.

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