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Her şey 30 saniye içinde oldu! Yaşadıkları sonrası gözyaşlarına boğuldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 02:33 | Son Güncelleme

Antalya’da, bir market zincirinin şubesine giren silahlı ve kar maskeli hırsız, 30 saniye süren soygunda yaklaşık 2 bin 500 TL’yi çalarak kayıplara karıştı.

Her şey 30 saniye içinde oldu! Yaşadıkları sonrası gözyaşlarına boğuldu!

Olay, saat 20.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Boğaçayı Caddesi üzerinde bulunan bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Marketin önüne gelen silahlı ve kar maskeli soyguncu, iddiaya göre bir süre marketin önünde dolaştıktan sonra içeriye girerek kasiyer Gülsüm Ç.’ye kasayı boşaltmasını söyledi.

Panikleyen Çetin önce itiraz etti. Soyguncu belindeki tabancayı çıkarıp kasiyere göstererek, "Sakın panik butonuna basma" diye tehdit etti. Gülsüm Ç.’ye zorla kasayı açtıran soyguncu, yaklaşık 2 bin 500 TL’yi alarak kayıplara karıştı. Çalışanlar, yaklaşık 30 saniye süren soygunun ardından polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, büyük korku yaşayan kasiyer Gülsüm Ç.’nin ifadesine başvurdu. Markette çalışma yapan ve güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis ekipleri, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Antalya hırsızlık

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