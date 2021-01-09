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Her şey 30 saniyede oldu

09.01.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Bursa’da ekmek fırınına müşteri gibi gelen hırsız, çalışanın imalathaneye gitmesini fırsat bilip, tezgah üzerindeki cep telefonunu alıp 30 saniye içinde alıp kaçtı.Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Caddesi üzerindeki bir fırında meydana geldi.

Bursa’da ekmek fırınına müşteri gibi gelen hırsız, çalışanın imalathaneye gitmesini fırsat bilip, tezgah üzerindeki cep telefonunu alıp 30 saniye içinde alıp kaçtı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Caddesi üzerindeki bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi fırına gelen kimliği belirsiz kişi, çalışan kişinin imalathaneye gitmesini fırsat bildi. Müşteri kılığındaki hırsız, çalışanın tezgahın üzerine bıraktığı cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. İmalathaneden dönen çalışan, telefonunu yerinde bulamadı. Uzun süre telefonunu arayan kişi, daha sonra güvelik kameralarına baktı.
Kameralarda içeriye gelen kişinin tezgahın üzerine bıraktığı cep telefonunu çaldığını fark eden çalışan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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