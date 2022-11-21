HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Her şey 5 ay önce başladı, bu hale geldi! Hastaneye başvurdu ama…

Her şey 5 ay önce başladı, bu hale geldi! Hastaneye başvurdu ama…

21.11.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’den gelen haber yürek sızlattı. Yaklaşık 5 ay önce bacakları şişerek iltihaplanan yaşlı kadın, bir an önce tedavi olmak istediğini belirtirken dikkat çeken bir iddiada bulundu. Hastanelerin kendisini kabul etmediğini iddia eden Saliha Genişçiler tedavi olmak için destek istedi.

İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Saliha Genişçiler, bacaklarının yavaş yavaş şişmeye başladığını fark etti. Durumu çok önemsemediği için hastaneye başvurmayan Genişçiler’in bacakları yaklaşık 5 ay önce ise tamamen şişti ve iltihaplandı. Ağrıları ve şişlikleri nedeniyle kendi ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan Genişçiler kızının evine yerleşirken, bir yandan da tedavi olmak için hastaneye başvurdu. Ancak Genişçiler’in iddiasına göre hastaneler, pandemi nedeniyle kadını kabul etmedi.

Saliha Genişçiler’in durumuyla ilgili konuşan hayırsever Berrin Güner, “Pandemi nedeniyle bu hastanın çoklu odalarda yatırılamayacağını söylediler. Özel hastanelerden destek almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlık duyurdu! Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan bir aile daha evladına kavuştuBakanlık duyurdu! Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan bir aile daha evladına kavuştu
İstiklal'de tepki çeken video: Bombalı paket şakası iddiasıİstiklal'de tepki çeken video: Bombalı paket şakası iddiası
Dünyanın konuştuğu operasyonda 51. madde detayıDünyanın konuştuğu operasyonda 51. madde detayı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

En Çok Okunan Haberler

Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında

Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

İstiklal Caddesi'ndeki video infial yaratmıştı! Ekipler harekete geçti, kaldığı otelde yakalandı

İstiklal Caddesi'ndeki video infial yaratmıştı! Ekipler harekete geçti, kaldığı otelde yakalandı

Meteoroloji uyardı! Dikkat! Fena geliyor, bir ilde okullar bile tatil edildi…

Meteoroloji uyardı! Dikkat! Fena geliyor, bir ilde okullar bile tatil edildi…

NASA o tarihi açıkladı! İnsanlığın kaderi değişecek

NASA o tarihi açıkladı! İnsanlığın kaderi değişecek

İlginizi Çekebilir

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.