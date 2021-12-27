Son dakika: İkna etmeye çalıştığı kardeşi Ayşegül öğretmeni kalbinden bıçakladı

Son dakika haberine göre korkunç cinayet gece saat 24.00 sıralarında Erzincan merkez Yenimahalle 301 sokaktaki apartmanda meydana geldi.

TEDAVİ GÖRMESİ İÇİN İKNA ETMEYE GELMİŞ

Alınan bilgiye göre, Gaziantep’in Nizip ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşegül Taşkın (35), bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın’ı (28) hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan’a geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Oturdukları dairede anne ve babası uyurken kardeşini ikna etmek için çaba sarf eden öğretmen Ayşegül, bir anda bıçaklı saldırıya uğradı. Kardeşi tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ayşegül Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaşanan olay üzerine uykularından uyanan aile şoka uğradı. Zanlı Ali Nazım Taşkın polis tarafından gözaltına alındı.

Sinir krizi geçiren anne ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri ekipleri ve savcının evde inceleme yapmalarının ardından cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı. (İHA)



