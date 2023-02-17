Her şey baş ağrısıyla başladı! Beyninden yumruk büyüklüğünde tümör çıkartıldı

Hindistan'da adı açıklanmayan 14 yaşındaki bir çocuk bir aydır baş ağrısı ve kusma problemleri yaşıyordu. Yaşadığı sorunların geçmemesi nedeniyle hastaneye gitti.

Hastanede yapılan MRI taramasında çocuğun beyninde büyük bir kist olduğu görüldü. Testlerden sonra, tenyaların neden olduğu bulaşıcı bir hastalık olan bir tür ekinokokkoz teşhisi kondu.

Çocuğun enfekte çiftlik hayvanları veya köpek dışkısıyla temas ettikten sonra bu hastalığa yakalandığına inanılıyor. Hindistan'daki doktorlar, gencin asalak tenyayı keşfettikten sonra ölümden kurtulduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ), insanların kontamine gıda, su veya topraktaki parazit yumurtalarının yutulması yoluyla veya hayvan konakçılarıyla doğrudan temastan sonra enfekte olabileceğini belirtiyor.

AMELİYATTAN SONRA NORMAL HAYATINA DÖNDÜ

Kafatasında küçük bir deliğin kesilerek beyni ortaya çıkardığı bir kraniyotomi geçirdikten sonra, büyük kist başarıyla çıkarıldı. Video görüntüleri, doktorların yırtılmayı önlemek için kist duvarını beyinden nazikçe ayırdığını gösteriyor. Yerel raporlara göre, çocuk taburcu olduktan iki hafta sonra okula döndü ve normal faaliyetlerine devam etti. Ancak bu durum tedavi edilmediği takdirde durum ölümcül olabilirdi.

TÜMÖRLERİ FARK ETMEK ZORLU OLABİLİR

DSÖ, herhangi bir zamanda bir milyondan fazla insanın ekinokokkozdan etkilendiğini belirtiyor. Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), kistler yavaş büyüyen enfeksiyonlar olduğundan, durumu olan kişilerde yıllarca semptom göstermeyebilir. Teşhis konulan birçok kişi muhtemelen üst mide ve göğüste ağrı veya rahatsızlık ile mücadele edecektir. CDC, kitle büyümesinin bir sonucu olarak kusma veya öksürük de yaşayabileceğinizi söyledi. Sağlık görevlileri, kist sıvısının yırtılmasının alerjik reaksiyonlara ve hatta ölüme yol açabileceği konusunda uyardı.



