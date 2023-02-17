HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Her şey baş ağrısıyla başladı! Beyninden yumruk büyüklüğünde tümör çıkartıldı

Her şey baş ağrısıyla başladı! Beyninden yumruk büyüklüğünde tümör çıkartıldı

17.02.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücutta ortaya çıkan tümörlere erken müdahale etmek hayat kurtarıyor. Tümörler vücutta bulunduğu yere göre farklı belirtiler gösterebiliyor. 14 yaşındaki bir çocuk yaşadığı belirtilerin ardından gittiği doktorda beyninde yumruk büyüklüğünde tümör olduğunu öğrendi.

Her şey baş ağrısıyla başladı! Beyninden yumruk büyüklüğünde tümör çıkartıldı

Hindistan'da adı açıklanmayan 14 yaşındaki bir çocuk bir aydır baş ağrısı ve kusma problemleri yaşıyordu. Yaşadığı sorunların geçmemesi nedeniyle hastaneye gitti.
Hastanede yapılan MRI taramasında çocuğun beyninde büyük bir kist olduğu görüldü. Testlerden sonra, tenyaların neden olduğu bulaşıcı bir hastalık olan bir tür ekinokokkoz teşhisi kondu.

Ekran görüntüsü 2023-02-17 085333

Çocuğun enfekte çiftlik hayvanları veya köpek dışkısıyla temas ettikten sonra bu hastalığa yakalandığına inanılıyor. Hindistan'daki doktorlar, gencin asalak tenyayı keşfettikten sonra ölümden kurtulduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ), insanların kontamine gıda, su veya topraktaki parazit yumurtalarının yutulması yoluyla veya hayvan konakçılarıyla doğrudan temastan sonra enfekte olabileceğini belirtiyor.

AMELİYATTAN SONRA NORMAL HAYATINA DÖNDÜ

Yeni Proje - 2023-02-17T090141.049

Kafatasında küçük bir deliğin kesilerek beyni ortaya çıkardığı bir kraniyotomi geçirdikten sonra, büyük kist başarıyla çıkarıldı. Video görüntüleri, doktorların yırtılmayı önlemek için kist duvarını beyinden nazikçe ayırdığını gösteriyor. Yerel raporlara göre, çocuk taburcu olduktan iki hafta sonra okula döndü ve normal faaliyetlerine devam etti. Ancak bu durum tedavi edilmediği takdirde durum ölümcül olabilirdi.

TÜMÖRLERİ FARK ETMEK ZORLU OLABİLİR

Ekran görüntüsü 2023-02-17 085323

DSÖ, herhangi bir zamanda bir milyondan fazla insanın ekinokokkozdan etkilendiğini belirtiyor. Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), kistler yavaş büyüyen enfeksiyonlar olduğundan, durumu olan kişilerde yıllarca semptom göstermeyebilir. Teşhis konulan birçok kişi muhtemelen üst mide ve göğüste ağrı veya rahatsızlık ile mücadele edecektir. CDC, kitle büyümesinin bir sonucu olarak kusma veya öksürük de yaşayabileceğinizi söyledi. Sağlık görevlileri, kist sıvısının yırtılmasının alerjik reaksiyonlara ve hatta ölüme yol açabileceği konusunda uyardı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kokuyu alıyorsanız dikkat! Kalp krizi ve felç riskiniz yüksekBu kokuyu alıyorsanız dikkat! Kalp krizi ve felç riskiniz yüksek
Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haberEnkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber
AFAD duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı sayısı arttıAFAD duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı sayısı arttı
Anahtar Kelimeler:
baş ağrısı enfeksiyon kist tümör Doktor Hindistan Beyin ameliyat hastalık belirti

En Çok Okunan Haberler

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Bingöl'de korkutan deprem!

Bingöl'de korkutan deprem!

Depremzedelere bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...

Depremzedelere bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...

Depremin simgelerinden Ebrar Sitesi için korkunç iddia!

Depremin simgelerinden Ebrar Sitesi için korkunç iddia!

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.