HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Her şey bir anda oldu! Hasarlı binanın yanındaki kurtarma çalışmasında büyük panik: Canlı yayında artçı depreme böyle yakalandılar…

Her şey bir anda oldu! Hasarlı binanın yanındaki kurtarma çalışmasında büyük panik: Canlı yayında artçı depreme böyle yakalandılar…

13.02.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Ancak arama kurtarma çalışmalarının 162. saatinde canlı yayında yürekleri ağza getiren saniyeler yaşandı. Enkazdaki çalışmalar devam ederken 4,7 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. O esnada yakınlardaki hasarlı bir binanın sallanması nedeniyle herkes kaçmaya başladı. O anlar anbean kameralara işte böyle yansıdı…

Her şey bir anda oldu! Hasarlı binanın yanındaki kurtarma çalışmasında büyük panik: Canlı yayında artçı depreme böyle yakalandılar…

Kahramanmaraş'ta depremin 162. Saatinde arama kurtarma çalışmaları esnasında AFAD'ın verilerine göre 4.7’lik bir artçı sarsıntı yaşandı. Depremin ardından 11 katlı bir binada yıkılma tehlikesi meydana gelirken o anlar canlı yayın yapan habercilerin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Depreme canlı yayın esnasında yakalanan CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk panik anlarını aktardı. Bölgede vatandaşlar ve muhabirler kaçmaya başladı. Ekipler ise "Sakin" diyerek insanları sakinleştirmeye çalıştı.

1

HASARLI BİNA PANİĞE NEDEN OLDU

Olay yerindeki paniğin nedeninin ise hemen yandaki hasarlı binanın gerçekleşen artçı deprem nedeniyle sallanması olduğu anlaşıldı. Hasar alan binanın yanındaki enkazda çalışmalar devam ederken olan son artçı depremle bölge kısa süre için boşaltıldı. Enkazda sadece AKUT ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

2

"BİNA ENKAZA DOĞRU ÇÖKEBİLİR"

Olay sonrası Fulya Öztürk’ün aktardığı bilgilere göre, "Şu bina yıkılmak üzere bizi buradan uzaklaştırdılar. Buradaki korkuyu, paniği size anlatamam. Bölgeden bizi hızlı bir şekilde uzaklaşıyorlar. Biz sallandık. Bilmiyorum düştü mü Kandilli Rasathanesine ama şiddetli bir sarsıntı hissettik. Binadan sesler geldi, çatırdamaya başladı. Yıkıldı yıkılacak sandık. Bina enkaza doğru çökebilir. Zaten bugün bu bina için sık sık uyarı yaptı. Ekipler 'biz riski göze alarak arama kurtarma operasyonu yapıyoruz siz daha uzakta durun' uyarısı yaptı. Onlarda canlarını riske atarak burada arama kurtarma çalışması yaptı. Bilmiyorum kaç büyüklüğünde bir Deprem yaşadık ancak çok sallandık" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: En az bir ay evlere girmeyin…Uzmanlar üstüne basa basa uyardı: En az bir ay evlere girmeyin…
Son dakika: Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldıSon dakika: Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı
Yurt dışına kaçarken yakalanan müteahhit o soruya böyle yanıt verdiYurt dışına kaçarken yakalanan müteahhit o soruya böyle yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! Canını hiçe saydı, deprem anında oraya koştu

Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! Canını hiçe saydı, deprem anında oraya koştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çarpıcı veriyi paylaştı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çarpıcı veriyi paylaştı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! Türk Telekom, Turkcell, Vodafone... Bir ay ücretsiz olacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! Türk Telekom, Turkcell, Vodafone... Bir ay ücretsiz olacak

İlkay Gündoğan gol sevinciyle tepki çekti! "Yakıştıramadım"

İlkay Gündoğan gol sevinciyle tepki çekti! "Yakıştıramadım"

AFAD duyurdu! Deprem felaketinde acı bilanço artıyor

AFAD duyurdu! Deprem felaketinde acı bilanço artıyor

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.