Her şey bir anda oldu! Hasarlı binanın yanındaki kurtarma çalışmasında büyük panik: Canlı yayında artçı depreme böyle yakalandılar…

Kahramanmaraş'ta depremin 162. Saatinde arama kurtarma çalışmaları esnasında AFAD'ın verilerine göre 4.7’lik bir artçı sarsıntı yaşandı. Depremin ardından 11 katlı bir binada yıkılma tehlikesi meydana gelirken o anlar canlı yayın yapan habercilerin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Depreme canlı yayın esnasında yakalanan CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk panik anlarını aktardı. Bölgede vatandaşlar ve muhabirler kaçmaya başladı. Ekipler ise "Sakin" diyerek insanları sakinleştirmeye çalıştı.

HASARLI BİNA PANİĞE NEDEN OLDU

Olay yerindeki paniğin nedeninin ise hemen yandaki hasarlı binanın gerçekleşen artçı deprem nedeniyle sallanması olduğu anlaşıldı. Hasar alan binanın yanındaki enkazda çalışmalar devam ederken olan son artçı depremle bölge kısa süre için boşaltıldı. Enkazda sadece AKUT ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

"BİNA ENKAZA DOĞRU ÇÖKEBİLİR"

Olay sonrası Fulya Öztürk’ün aktardığı bilgilere göre, "Şu bina yıkılmak üzere bizi buradan uzaklaştırdılar. Buradaki korkuyu, paniği size anlatamam. Bölgeden bizi hızlı bir şekilde uzaklaşıyorlar. Biz sallandık. Bilmiyorum düştü mü Kandilli Rasathanesine ama şiddetli bir sarsıntı hissettik. Binadan sesler geldi, çatırdamaya başladı. Yıkıldı yıkılacak sandık. Bina enkaza doğru çökebilir. Zaten bugün bu bina için sık sık uyarı yaptı. Ekipler 'biz riski göze alarak arama kurtarma operasyonu yapıyoruz siz daha uzakta durun' uyarısı yaptı. Onlarda canlarını riske atarak burada arama kurtarma çalışması yaptı. Bilmiyorum kaç büyüklüğünde bir Deprem yaşadık ancak çok sallandık" dedi.



