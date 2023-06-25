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Her şey bir anda gelişti! Köpek balığı elini yıkayan adamı karanlık sulara çekti... İşte saniye saniye dehşet anları!

25.06.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda hem ülkemizde hem de farklı ülkelerde köpek balığı saldırıları giderek artıyor. Son olarak ABD'de gerçekleşeyen dehşet olayda elini yıkamak isteyen bir kişiyi köpek balığı suya çekti. Talihsiz adamın o görüntüleri saniye saniye kaydedildi...

Her şey bir anda gelişti! Köpek balığı elini yıkayan adamı karanlık sulara çekti... İşte saniye saniye dehşet anları!

Uzmanların 'El Nino' olarak adlandırdığı hava olayı deniz suyu sıcaklıklarını yükseltiyor. Son raporlarda gözlemlenen normallerin 3 ila 5 derece üzerindeki deniz suyu sıcaklıkları deniz habitatında da önemli etkiler doğurdu.

Yılın belirli dönemlerinde serin veya sıcak suya ilerleme ihtiyacında olan köpek balıkları da 'El Nino' hava olayından oldukça kötü etkileniyor. Alışılmış güzergahlarındaki ekstrem deniz suyu sıcaklıkları köpek balıklarının rotalarını şaşırtmakta ve sonucunda da sık sık görmediğimiz olayları yaşamaktayız.

Son dönemde Mısır'daki tüyler ürpertici köpek balığı saldırısının ardından Türkiye'nin de birkaç bölgesinde köpek balığı videolarını bahsettiğimiz 'El Nino' hava olayına bağlamak mümkün.

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YER ABD: KÖPEK BALIĞI BALIKÇIYI NEHRİN KARANLIK SULARINA ÇEKTİ...

23 Haziran Cuma günü sabah 10.20 sularında ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades Ulusal Parkı'nda, tüyler ürperten bir köpek balığı saldırısı daha gerçekleşti.

Bir sosyal medya kullanıcısının hesabından paylaşılan videoda, tekneden ellerini denize uzatan bir balıkçıyı köpek balığı ısırdı ve denize sürükledi.

Olayın şokuyla neye uğradığını şaşıran talihsiz adam denizden çok kıvrak bir hamleyle tekneye geri çıkmayı başardı. Böylelikle bir facianın da eşiğinden dönülmüş oldu.

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YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Miami-Dade Yangın Kurtarma ekipleri tarafından acil müdahale yapılan adam hastaneye kaldırıldı.

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köpek balığı abd

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