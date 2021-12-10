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  4. Her şey bir anda oldu! Acil servisteki patlama anı saniye saniye kamerada

Her şey bir anda oldu! Acil servisteki patlama anı saniye saniye kamerada

10.12.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’taki ZBEÜ Hastanesi Acil Servis’indeki patlamada 2 kişi yaralandı. Yaşanan olayda hastaya müdahale etmek için hazırlık yapan hemşire ile mesai arkadaşı bir anda alevler içinde kaldı. Dehşet anları ise saniye saniye güvenlik kamerasında yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde ZBEÜ Hastanesi Acil Servis’te yaşandı.

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HEMŞİRE BİR ANDA ALEVLER İÇERİSİNDE KALDI

İddialara göre, hastasına pansuman yapmak üzere bankta hazırlık yapan hemşire şişeden alkol aktarımı yaptığı sırada bir anda alevler içerisinde kaldı. Dehşet anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. Çığlık atarak yardım isteyen hemşire Gizem Elif Türk ve yanındaki arkadaşına ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı. Üzeri örtü ile örtülerek söndürülen hemşire önce yoğun bakıma ardından da Derince Eğitim Araştırma Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken hastane yönetimi de idari soruşturma başlattı. Olayın hemşire Gizem Elif Türk’ün mesai arkadaşı hemşire Ö.E. ile şakalaştığı sırada alkol şişesinin alev alması sonucu meydana geldiği iddia edildi. Meydana gelen yangında hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik personeli Yılmaz Yapıcı yaralanmıştı. (İHA)

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Zonguldak
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