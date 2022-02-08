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Her şey bir anda oldu! Anne ve kızı gözyaşlarına boğuldu

08.02.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir apartmanda yangın çıktı. Meydana gelen yangında 2 kişi ve bir köpek dumandan etkilendi. Yangından etkilenip korkan bir genç kız ve annesi ise gözyaşlarına boğuldu.

Her şey bir anda oldu! Anne ve kızı gözyaşlarına boğuldu

Adana Çukurova'da bir apartmanda meydana gelen yangın paniğe yol açtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken binadaki vatandaşlar da tahliye edildi. Yangından etkilenip korkan bir genç kız ve annesi ise gözyaşlarına boğuldu.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78136 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir apartmanın giriş katında elektrik kontağından yangın çıktı.

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VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Alevler kısa sürede bütün evi sararken, evde bulunan kişiler kendilerini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken bir taraftan da binadaki vatandaşları tahliye etti. Bu sırada 2 kişi de dumandan etkilenerek olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

İtfaiye ekipleri evde yangını söndürürken 'Balım' isimli köpeği de yanmaktan kurtardı. Yangından etkilenip korkan bir genç kız ve annesi ise gözyaşı döktü.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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