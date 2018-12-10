HABER

Her şey bir anda oldu! Misafirliğe gittikleri evde yangına yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2018 00:55 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şömineden çıkan yangına itfaiye ekibinin zamanında müdahalesi iki katlı evi kül olmaktan kurtardı.

Her şey bir anda oldu! Misafirliğe gittikleri evde yangına yakalandılar

Edilen bilgiye göre, yangın Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'de Fuat Kayımtu'ya ait iki katlı evde meydana geldi. Misafirleri ile birlikte çay içen Kayımtu ailesi, üst kattan gelen seslere baktıklarında çatı kısmında başlayan alevleri gördü.

Durumun itfaiyeye bildirilmesine üzerine olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan ekipler üst katı saran alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Yakılan şömineden dolayı yangının çıktığı evin üst katında maddi hasar oluşurken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Eve misafirliğe geldiklerini söyleyen bir kişi, çay içtikten sonra üst kattan çatırtı duyduklarını ve alevleri görünce itfaiyeye haber verdiklerini söyledi. (İHA)

+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı! Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı!
Karı-kocanın hışmına uğradı; motosikletliye coplu saldırı kamerada...Karı-kocanın hışmına uğradı; motosikletliye coplu saldırı kamerada...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu yangın

En Çok Okunan Haberler

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Survivor 2019 ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor 2019 ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı

Erdoğan çok kızacak! Belediye Başkanı fena yakalandı

Erdoğan çok kızacak! Belediye Başkanı fena yakalandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Osmaniye'de dehşet evi! Ailesini katletti

Osmaniye'de dehşet evi! Ailesini katletti

İlginizi Çekebilir

Erdoğan çok kızacak! Belediye Başkanı fena yakalandı

Erdoğan çok kızacak! Belediye Başkanı fena yakalandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Başkent'te korku dolu anlar! Araçtan inip önlerine gelene kurşun yağdırdılar!

Başkent'te korku dolu anlar! Araçtan inip önlerine gelene kurşun yağdırdılar!

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dumanları gören polisi aradı! Konteynerin içinden öyle şeyler çıktı ki!

Yanan konteynerin içinden öyle şeyler çıktı ki!

Kask kamerası her şeyi kaydetti! Karı-koca bir olup motorcuya böyle saldırdı!

Karı-koca bir olup motorcuya saldırdı!

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı!

Antalya'nın Akseki ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan çok kızacak! Belediye Başkanı fena yakalandı

Erdoğan çok kızacak! Belediye Başkanı fena yakalandı

Yengesini boğarak öldürmüştü, ifadesi ortaya çıktı: Çok samimi gördüm...

Yengesini boğarak öldürmüştü! Korkunç ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.