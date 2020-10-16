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Her şey bir anda oldu! Oyun oynarken yola fırlayınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2020 14:19 | Son Güncelleme

Bilecik'te sokakta oyun oynarken yola fırlayan çocuk, seyir halindeki motosikletle çarpıştı. Kaldırımda oynarken yola çıkınca çarptığı motosikletliyi de deviren çocuğun yerden kalktıktan sonra yolun karşısına koşmaya devam ettiği görüldü. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Selöz Caddesi kaldırım üzerinde oyun oynayan çocuklardan biri aniden yola fırlayınca cadde üzerinde seyir halinde bulunan Cuma Ç. idaresindeki 11 EC 849 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen motosiklet sürücüsü ile küçük çocuk hafif yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ikiliye ayakta tedavi uygulandı. Savrulan çocuk karşı şeritten gelen bir taksinin altında kalmakta son anda sürücünün direksiyonu kırmasıyla kurtulurken, küçük çocuğu Allah korudu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Kazayı motosiklet sürücüsü ve küçük çocuk ufak sıyrıklarla atlatırken, o anlar çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocukların kaldırımda oyun oynadığı, koşuşturdukları ve kalabalık gruptan bir çocuğun aniden yola çıkarak seyir halindeki motosiklete çarptığı görülüyor. Sürücü ve küçük çocuğun ailesi birbirlerinden şikayetçi olmazken, trafik polisleri gerekli işlemlerinin ardından olay yerinden ayrıldı.

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