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  4. Her şey bitti! Hande Erçel'in Kerem Bürsin hamlesi karşılıksız kalmadı

Her şey bitti! Hande Erçel'in Kerem Bürsin hamlesi karşılıksız kalmadı

19.02.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zamanda evlenecekleri dahi konuşulan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrıldıkları kesinleşti. Hande Erçel'in ardından Kerem Bürsin de, ilişkilerine dair bütün fotoğrafları kaldırdı.

Her şey bitti! Hande Erçel'in Kerem Bürsin hamlesi karşılıksız kalmadı

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in evliliğe gitmesi beklenen ilişkileri sona erdi. Hande Erçel ayrılığı, sosyal medya hesabında Kerem Bürsin ile olan tüm fotoğraflarını silerek paylaşmış oldu. Bu hareketi ise karşılıksız kalmadı. Kerem Bürsin de sevgilisi Hande Erçel ile olan bütün tatil fotoğraflarını sildi.

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HANDE ERÇEL - KEREM BÜRSİN İLİŞKİSİ RESMEN BİTTİ

İki ismin bu hareketi sonrası ilişkilerinin bittiği de tamamen kesinleşmiş oldu. Ünlü oyuncular hakkında daha önce de Erçel'in, Kerem Bürsin'in yeni projesindeki partneri Demet Özdemir'i kıskandığı kriz yaşadıkları iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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