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Her şey böyle başlıyor! Felcin bir hafta önce görülen gizli belirtisi

10.01.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Felç, kalp krizi gibi aniden gelişen hastalıklar arasında bulunuyor. Ani gelişen felce müdahale etmek oldukça zorlayıcı olabiliyor. Geç müdahale sakatlıklara ve ölüme sebep olabiliyor. Ancak felç geçiren kişilerle yapılan araştırmalarda birçok kişinin felçten bir hafta önce aynı belirtiyi yaşadığı öğrenildi.

Her şey böyle başlıyor! Felcin bir hafta önce görülen gizli belirtisi

Felç, beyin hücrelerinin dakikalar içerisinde ölmesine neden oluyor. Felcin etkilerinin azalmasını sağlamak adına gösterdiği belirtilere karşı bilinçli olmak gerekiyor. Yapılan araştırmalarda bazı insanların felce giden günlerde uyarı işaretleri yaşayabileceğini paylaştı.

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Amerikan Nöroloji Akademisi dergisinde yayınlanan bir araştırma , iskemik inmenin uyarı belirtilerinin saldırıdan "yedi gün kadar erken" bir tarihte ortaya çıkabileceğini açıkladı. En yaygın felç türü olarak kabul edilen iskemik felçler, beyninize kan ve oksijen akışını engelleyen bir kan pıhtısı tarafından tetiklenir. Araştırma, inmelerin yüzde sekseninin iskemik olduğunu ve genellikle öncesinde uyarı inme veya mini inme olduğunu açıklıyor.

GEÇİCİ İSTEMİK ATAKLARIN BELİRTİLERİ İNMEYE BENZİYOR

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Uyarı vuruşları veya mini vuruşlar, geçici iskemik atağı (GİA) tanımlamak için kullanılan yaygın terimlerdir. Geçici iskemik atak, beynin bir kısmına kan akışının geçici olarak kesilmesiyle tetiklenir. Bu sağlık sorunu inmeye benzer belirtiler gösterir, ancak yalnızca birkaç dakika sürer ve beyin hasarına yol açmaz.

BİR HAFTA ÖNCE GÖRÜLEN BU BELİRTİYE DİKKAT

Çalışmaya göre, GİA'nın uyarı işaretlerinden biri ani dizartridir. Daha iyi konuşma güçlüğü olarak bilinen dizartri, konuşma için kullandığınız kaslar zayıf olduğunda veya onları kontrol etmekte güçlük çektiğinizde ortaya çıkar. Bu ani uyarı işareti, tamamen gelişmiş tıbbi acil durum grevlerinden bir hafta önce ortaya çıkabilir.

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HASTALARIN YÜZDE 43'Ü ERKEN BELİRTİLERİ YAŞADI

2.416 katılımcıyı inceleyen araştırma ekibi, iskemik felç geçirenleri inceledi. 549 hastada GİA'lar asıl acil durumdan önce ortaya çıktı ve çoğu vakada önceki yedi gün içinde meydana geldi Aslında, mini felç geçiren katılımcıların yaklaşık yüzde 43'ü, hafta içinde bir noktada inmeye yol açan "erken" belirtileri yaşadı.

BELİRTİLER RİSKLİ İNMENİN HABERCİSİ

Çalışma yazarı Peter M. Rothwell şunları söyledi: “GİA'ların genellikle büyük bir inmenin habercisi olduğunu bir süredir biliyoruz. "Bizim belirleyemediğimiz şey, en etkili önleyici tedaviyi almak için hastaların bir GİA'dan sonra ne kadar acil bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğidir. Bu çalışma, bir GİA'nın zamanlamasının kritik olduğunu ve büyük bir atağı önlemek için en etkili tedavilerin GİA'dan sonraki saatler içinde başlatılması gerektiğini gösteriyor."

FELÇ NASIL ÖNLENİR?

Yaşam tarzı değişiklikleri, tıbbi acil durum riskinizi azaltmada çok etkili olabilir. Uzmanlar bol miktarda taze meyve, sebze ve kepekli tahıl içeren az yağlı, yüksek lifli bir diyet önerir. Ayrıca, tuz alımınızı günde altı gramın altında tutmalısınız, çünkü baharat, felçlerin habercisi olan kan basıncının önemli bir nedenidir. Ayrıca, sigarayı bırakmak, alkolü azaltmak ve egzersiz yapmak da inmeyi önlemeye yardımcı olabilir.

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