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“Her şey çocuklarım için” dedi, parasını çöpten kazanmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 09:14 | Son Güncelleme

Giresun’un Eynesil ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Neriman Karabektaş, el arabası ile topladığı demir, metal hurda ve atık kartonları satarak elde ettiği gelirle çocuklarını okutuyor.9 yıl önce eşini kalp krizinden kaybeden Karabektaş, iki oğlunun okuması ve iyi bir şekilde yetişmesi için günü birlik geçici işler yaptıktan sonra son bir yıldır ise komşusunun tavsiyesi ile çöplerden topladığı kartonları satarak para kazanıyor.Devletten her hangi bir destek almadığını çalışarak hayatını idame etmeye çalıştığını kaydeden Karabektaş, “Bir komşumun aracılığı ile beraber bu işe başladım.

Giresun’un Eynesil ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Neriman Karabektaş, el arabası ile topladığı demir, metal hurda ve atık kartonları satarak elde ettiği gelirle çocuklarını okutuyor.
9 yıl önce eşini kalp krizinden kaybeden Karabektaş, iki oğlunun okuması ve iyi bir şekilde yetişmesi için günü birlik geçici işler yaptıktan sonra son bir yıldır ise komşusunun tavsiyesi ile çöplerden topladığı kartonları satarak para kazanıyor.
Devletten her hangi bir destek almadığını çalışarak hayatını idame etmeye çalıştığını kaydeden Karabektaş, “Bir komşumun aracılığı ile beraber bu işe başladım. Devletten her hangi bir destek almıyorum gerektiği yerde Kaymakamlığa da başvurduğum oldu ama sadece fakir olan bir ben değilim yardıma muhtaç benim gibi birçok kişi var. Herkes Allah’ın izniyle rızkını aramak zorunda illaki bir yere kendini dayanmak değil yeri geldiğinde ekmeğini aramasını bileceksin” dedi.
“Eşim çalışıp bize bakıyordu oda ölünce iki oğlumla beraber mağdur olduk” diyen Karabektaş, “Son bir yıldır bu işi yapıyorum günde 2-3 sefer katı atık topluyorum ve bunları satarak geçinmeye çalışıyorum. Kimseye yük olmak istemiyorum kendi çocuklarımı kendi çalışmam ile desteğim ile okutmaya çalışıyorum. Çocuklarım için gerekirse hurda, katı atık topladım benim için alnımın teriyle çalışıp çocuklarımı büyütmek benim onurum ve gururumdur” ifadelerini kullandı.
Karton toplamaya başladığı günlerde çevreden olumsuz tepkilerde aldığını kaydeden Karabektaş, çocukları için söylenenlere kulak tıkadığını ifade etti.
Karabektaş, helal lokma için mücadele ettiğini belirterek “İşe başladığımda bazı kişilerden tepki gördüm ama alnımın teriyle çocuklarıma ekmek götürebilmek için hiçbir şeyi aldırmadım birçok şeyi kulak ardı ettim ne olursa olsun helal lokma yedirmek istedim çocuklarıma. Ben sadece çocuklarım için bizim elimizden tutulmasını isterim” diye konuştu.
Çocuklarına işi konusunda öğütler verdiğini ve helal lokmanın önemini anlattığını ifade eden Neriman Karabektaş, “İşimi çocuklarıma anlatıyorum onlara bu bizim anlımızın teriyle kazandığımız para nereye gidersek gidelim her şey de anlımızın teriyle kazanmayı bileceksiniz. Ben önce Allah’a sonra devlete sığınıyorum Sayın Cumhurbaşkanımız bizden gerektiği yerde haberi olsun ve iki yetim çocuğuma yardımcı olsun başkada bir şey istemem. Onlar büyüsün, okusun ve emekleri ile bir yere gelsinler başka bir şey istemem” şeklinde konuştu.

“Her şey çocuklarım için” dedi, parasını çöpten kazanmaya başladı

“Her şey çocuklarım için” dedi, parasını çöpten kazanmaya başladı

“Her şey çocuklarım için” dedi, parasını çöpten kazanmaya başladı

“Her şey çocuklarım için” dedi, parasını çöpten kazanmaya başladı

“Her şey çocuklarım için” dedi, parasını çöpten kazanmaya başladı

“Her şey çocuklarım için” dedi, parasını çöpten kazanmaya başladı

“Her şey çocuklarım için” dedi, parasını çöpten kazanmaya başladı

“Her şey çocuklarım için” dedi, parasını çöpten kazanmaya başladı

“Her şey çocuklarım için” dedi, parasını çöpten kazanmaya başladı

“Her şey çocuklarım için” dedi, parasını çöpten kazanmaya başladı

“Her şey çocuklarım için” dedi, parasını çöpten kazanmaya başladı

“Her şey çocuklarım için” dedi, parasını çöpten kazanmaya başladı

“Her şey çocuklarım için” dedi, parasını çöpten kazanmaya başladı
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