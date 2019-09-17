"Her şey dahil paketi, Türk turizmine çok şey kattı"

Türk turizminde 'her şey dahil' sistemini başlatan Turizmci Dr. Cem Kınay, "Turizmde yeni trendler oluyor. Doğa, lezzet, tarih, coğrafya, tasarım, dijitalleşme turizmdeki önemli trendler." dedi.

Kınay, Antalya Genç İşadamları Derneği (ANTGİAD) tarafından kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, "Geleceğin Yıldızları" konulu sunum gerçekleştirdi.

Motosikletiyle 14 Haziran'da geçirdiği trafik kazasından sonra ilk kez konuşma yaptığını dile getiren Kınay, "Kaza sırasında başımdaki kask hayatımı kurtardı. Kaza öncesi ve sonrasını hatırlamıyorum. Motor 60 metre sürüklenmiş. Vücudumda 18 kırık var. Kaburgalarım ciğerime girmiş. Gerçekten insanın hayatında kader anı oluyor. Bunu ben kazadan sonra öğrendim." diye konuştu.

Herkesin, başına bir şey gelmeden sevdiklerinin kıymetini bilmesi gerektiğini vurgulayan Kınay, kazadan sonra yaşadığı zor süreci anlattı. Her saatin kıymetini bilerek yaşamak gerektiğine değinen Kınay, herkesin kendisine bir hedef belirleyerek, bu hedef doğrultusunda yaşamasını önerdi.