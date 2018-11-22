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"Her şey devletten beklenmez" diyerek eğitime değer kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

MEB'in 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Ankara'da ağırlayacağı, eğitimde farklılıklar oluşturan 130 öğretmenden biri olan Midyat ilçesindeki Doğançay İlkokulu sınıf öğretmeni Ramazan Arslan, çocukların modern şartlarda eğitim görmesi için çalışıyor - Arslan: "Her şeyi devletten beklemeye gerek yok. Bir adım attıktan sonra her şey çorap söküğü gibi kendiliğinden gelir. 'Okula ne kazandırabilirim?' diye çaba harcanmalı"

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde, sınıf öğretmeni Ramazan Arslan, çocukların modern şartlarda eğitim görmesi için çabalıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Ankara'da ağırlayacağı, eğitimde farklılıklar oluşturan 130 öğretmen arasında yer alan Doğançay İlkokulu sınıf öğretmeni Arslan, "her şey devletten beklenmez" diyerek eğitime değer kattı.

2009-2010 yıllarında "Sokaklardan Ringlere" adı altında sportif çalışmalar yürütüp öğrencilerini spora teşvik eden Arslan, dezavantajlı çocuklar ve kadınların sosyal hayata katılımını ilgilendiren projelerde de aktif olarak rol alıyor, bağımlılıkla mücadele eden çocuklara ve gençlere yönelik sportif çalışmalar yaptırarak mücadelelerinde yardımcı oluyor.

İlk görev yeri Şırnak İdil Akkoyunlu İlkokulunda kendi imkanlarıyla anasınıfı oluşturup, çocuklara gerek fiziksel gerek eğitim açısından modern bir eğitim ortamı sağlayan Ramazan öğretmen, 22-27 Haziran 2014 tarihinde Sakarya'da düzenlenen Alt Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda 10 sporcusuyla iki adet üçüncülük elde etti.

Görev yaptığı yerlerde, gönüllü antrenörlük yaparak gençleri yetenek sınavlarına hazırlayan Arslan, Mardin Midyat Doğançay İlkokulu bahçesinde, öğrencileri ile sebze üretimi yapıyor.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun, çocuğun kendini daha rahat hissedeceği, güven duyabileceği bir ortama kavuşması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Okul duvarlarında farklı renklerle, farklı köşeler, farklı alanlar oluşturduklarını dile getiren Arslan, bu kapsamda, "bilim köşesi", "matematik köşesi", "okuma köşesi" ve "coğrafya köşesi" hazırladıklarını anlattı.

Ailelerin de yaşamına dokunacak projeler uyguladıklarını belirten Arslan, bazı aileleri hayvancılığa bazılarını tarıma yönlendirdiklerini aktardı.

Arslan, "Şimdi köyde arıcılık yapan, büyükbaş hayvancılık yapan aileler oldu. Çocukların okulun bahçesinde organik tarımla da bağlantısını kurduk." dedi.

"Her şeyi devletten beklemeye gerek yok. Bir adım attıktan sonra her şey çorap söküğü gibi kendiliğinden gelir. 'Okula ne kazandırabilirim?' diye çaba harcanmalı." diyen Arslan, takdir edilmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öğrencileri de Arslan'ın kendilerine çok şey öğrettiğini anlatarak, öğretmenlerini ve okulu çok sevdiklerini ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, ilçeyi Ankara'da temsil edecek Ramazan Arslan'ın sıra dışı çalışmalar yaptığını belirtti.

Daha önce de ilçede görev yapan öğretmenler Abdulkadir Aygül ve Pervin Aslan'ın ili temsil ettiğine işaret eden Altay, eğitime değer katan çalışmaları desteklediklerini vurguladı.

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mardin Ramazan Aslan

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