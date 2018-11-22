MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde, sınıf öğretmeni Ramazan Arslan, çocukların modern şartlarda eğitim görmesi için çabalıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Ankara'da ağırlayacağı, eğitimde farklılıklar oluşturan 130 öğretmen arasında yer alan Doğançay İlkokulu sınıf öğretmeni Arslan, "her şey devletten beklenmez" diyerek eğitime değer kattı.

2009-2010 yıllarında "Sokaklardan Ringlere" adı altında sportif çalışmalar yürütüp öğrencilerini spora teşvik eden Arslan, dezavantajlı çocuklar ve kadınların sosyal hayata katılımını ilgilendiren projelerde de aktif olarak rol alıyor, bağımlılıkla mücadele eden çocuklara ve gençlere yönelik sportif çalışmalar yaptırarak mücadelelerinde yardımcı oluyor.

İlk görev yeri Şırnak İdil Akkoyunlu İlkokulunda kendi imkanlarıyla anasınıfı oluşturup, çocuklara gerek fiziksel gerek eğitim açısından modern bir eğitim ortamı sağlayan Ramazan öğretmen, 22-27 Haziran 2014 tarihinde Sakarya'da düzenlenen Alt Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda 10 sporcusuyla iki adet üçüncülük elde etti.