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Her şey DNA testiyle ortaya çıktı! 186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

29.10.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yaşayan iş adamı Z.S., (52) imam nikahıyla yaşadığı A.Ç.'den olan 2 çocuğunu bırakıp Hollanda'ya gitti. Resmi nikah olmadığı için annelerinin nüfusuna kaydedilen abla-kardeş, yıllar sonra babalık davası açtı. Yapılan DNA testiyle Z.S.'nin çocukları olduklarını kanıtlayan ve 186 milyon liralık mirasa ortak olan gençlere Hollanda vatandaşlığı hakkı da doğdu. Ayrıca çocuklardan T.Ç., yaşadıklarına ilişkin ilk kez konuştu.

Her şey DNA testiyle ortaya çıktı! 186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

Dini nikahla birlikte yaşadığı kadından olan çocuklarını bırakıp Hollanda'ya giden Z.S.'ye açılan babalık davası sonuçlanmıştı. Türkiye'deki bir davada ilk kez, yurt dışından DNA örneği alınmış ve bunun sonucunda gençler, iş adamının çocukları olduklarını kanıtlamıştı. 186 milyon liralık servetin de ortağı olan çocuklardan T.Ç., yaşadığı süreci anlatırken babasına da "Neden?" diye sormak istediğini söyledi...

HOLLANDA VATANDAŞLIĞI HAKKI DA DOĞDU

İzmir'de müteahitlik yapan Z.S.'nin 1991'de 7 birlikte yaşadığı A.Ç.'den olan kızı B.Ç. (30) ve oğlu T.Ç., (24) iş adamına babalık davası açtı. İki genç, yapılan DNA testiyle 186 milyon lira serveti olan Z.S.'nin çocukları olduklarını kanıtladı. Mahkeme kararıyla iş adamının nüfusuna geçen T.Ç. ile B.Ç.'ye Hollanda vatandaşlığı hakkı doğdu. İki kardeş vatandaşlık hakkı için Hollanda Konsolosluğu'na yazı gönderdi.

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"NEDEN BABALIK YAPMADIN?"

Sabah'ta yer alan habere göre, yaşadığı süreci anlatan T.Ç., şunları söyledi:

Davayı adli yardımla açtık. Devletimize böyle bir imkân tanıdığı için çok teşekkür ederim. Hollanda Konsolosluğu'na da vatandaşlık hakkıyla ilgili yazı gönderdik. Eğer Hollanda vatandaşlığı alırsam Rotterdam'a gidip biyolojik babama 'Bize bugüne kadar neden babalık yapmadın?' diye sormak istiyorum. Neden bizimle ilgilenmediğini öğrenmek istiyorum.

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"MAHKEME HARCI ÖDEYECEK DURUMU YOKTU"

Avukat Varol Turbay, "Z.S.'nin ekonomik durumu çok iyi olmasına karşın, oğlu T.Ç.'nin maddi durumu yetersizdi. Mahkeme harcı ödeyecek durumu yoktu. Davayı da adli yardımla açtık. Davaya bakan hâkim de bu talebimizi yerinde buldu." dedi.

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

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Hollanda babalık davası dna testi

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