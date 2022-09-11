Her şey elinizden anlaşılıyor! Elinize dikkat ederek diyabet hastalığını teşhis edebilirsiniz

Şeker hastalığı olarak bilinen diyabet tüm yaşamı etkisi altına alarak birçok hastalığa yol açıyor. Kandaki şeker seviyesinin belirli bir düzeyin üzerine çıkması diyabete neden oluyor. Diyabet hastalarının çoğu diyabet olduklarını fark etmiyor bu da hastalığın ilerlemesine sebep oluyor. Diyabeti erken teşhis edebilmek için vücudunuzda yaşadığınız değişikler hakkında bilinçli olmanız gerekiyor. Uzmanlar diyabetin ellerinizde belirti verebileceğini açıklıyor.

DOLAŞIM SORUNLARI ELLERDE DEĞİŞİME NEDEN OLUYOR

Elleriniz ve tırnaklarınız diyabet hakkında uyarıcı olabiliyor. Daha önce yapılan bir araştırmada diyabetli kişilerin dolaşım sorunları yaşadığını bulundu. Bu, tırnakların etrafında kızarıklık fark edebileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca tırnak etlerinize ve tırnağın tırnak yatağında ne kadar sıkı olduğuna da dikkat etmelisiniz. Uzmanlar şunları açıkladı: "Diyabetli kişiler ayrıca periungual kabarcıklar, kanama ve ülserasyon alabilirler. Arteriyel emboli varsa kıymık kanamaları da gösterebilirler - ancak yaralanma daha yaygın bir nedendir. Dolaşım olmadığında tırnak da dokunun geri kalanı gibi ölür."

DİYABET HASTALARININ MANTAR ENFEKSİYONU YAŞAMA OLASILIĞI YÜKSEK

Beau hattından da muzdarip olabilirsiniz, bu diyabet dahil olmak üzere kronik hastalıkları olan birçok insanda görülebilir. Siz tırnaklarınıza odaklanmış olsanız da, şeker hastalarının ayak tırnaklarına dikkat etmesi de önemlidir. Bunun nedeni, hastalığı olan kişilerin onikomikoz olarak bilinen bir mantar enfeksiyonu yaşama olasılığının daha yüksek olmasıdır. Bu rahatsızlığınız varsa, tırnaklarınızın sararması ve kırılgan hale gelmesi muhtemeldir.

NORMALDEN FAZLA İŞİYORSANIZ DİKKAT

NHS , tip 2 iseniz yaşamanız muhtemel yedi semptom olduğunu söylüyor.Bunlardan biri normalden daha fazla işemek ve NHS bunun daha çok gece olacağını söylüyor.

Bu, kanınızda çok fazla şeker olduğunda, böbrekler şekerden kurtulmak için daha çok çalıştığında olur ve bu da vücudunuzu daha fazla idrar yapmaya zorlar.

BELİRTİLERE DİKKAT

Diğer bir semptom ise sürekli susuzluk hissetmektir ve bunun nedeni daha fazla idrara çıkmanızdır ve bu da dehidrasyona neden olur. Sürekli yorgun hissetmek başka bir semptomdur ve bu düşük kan şekeri seviyelerine bağlı olabilir. NHS, denemeden kilo vermenin, altta kaşınmanın, iyileşmesi daha uzun süren kesiklerin ve yaraların ve bulanık görmenin başlıca semptomlar olduğunu söylüyor.

BELİRTİLER VARSA MUTLAKA DOKTORA GÖRÜNÜN

Sizi daha fazla diyabet riskine sokan bazı şeyler vardır ve bunlar 40 yaşın üzerinde olmak, aşırı kilolu veya obez olmak gibi faktörlerdir.Tip 2 diyabet semptomlarından herhangi birine sahipseniz, doktorunuzu görmelisiniz. Tip 2 diyabet söz konusu olduğunda erken teşhis çok önemlidir, çünkü bu kalp hastalığı, böbrek sorunları ve cinsel sorunlar gibi diğer sağlık sorunları riskinizi azaltabilir

