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"Her şey gençlerimiz için"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 21:03 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Biz gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı gerekse diğer kurum ve kuruluşlarımızla sizleri geleceğe daha güçlü daha donanımlı hazırlamanın gayreti ve çabası içerisindeyiz"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimiz bizim en önemli varlığımız." dedi.

Pendik Kültür Merkezi'nde, "Gençler Soruyor Bakan Cevaplıyor" konulu programda konuşan Bakan Kasapoğlu, gençlerin sorularını cevapladı.

Pendik'te olmanın kendileri için ayrı bir ehemmiyet arz ettiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Pendik'i ilk tercih etmemizin sebebi buranın o stratejik misyonu ve konumu. O yüzden bunu soru cevap olarak değil de hasbihal olarak görüyoruz. Gençler gerektiğinde soru soruyor gerektiğinde yorumlarını ortaya koyuyor. Her şey gençlerimiz için. Gençlerimiz bizim en önemli varlığımız. 18 yaşın seçme ve seçilme yaşı olarak yeniden düzenlenmesinde Cumhurbaşkanımızın muhalefete rağmen ciddi emeği ve ısrarı var." ifadelerini kullandı.

Demokrasiyi, katılım ve çoğulculuk olarak tanımlayan Kasapoğlu, "Gençlerimizin bizim yarınlarımızın sahipleri olduğunu tekrar vurgulamak gerektiğine inanıyorum. Biz gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı gerekse diğer kurum ve kuruluşlarımızla sizleri geleceğe daha güçlü daha donanımlı hazırlamanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. Gençlerimizin bizim yarınlarımız olduğunu tekrarlamakta fayda görüyorum. Bu buluşmaların diğer ismi demokrasi buluşmaları. 996 bin gencimiz bu seçimde ilk kez oy kullanıyor. Demokrasi, katılım ve çoğulculuk demek." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, açılış konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.

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"Gençler Soruyor Bakan Cevaplıyor" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Pendik Kültür Merkezi

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