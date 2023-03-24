HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Her şey güzellik kraliçesi seçilmesiyle başladı! Sibel Demiralp'in hayalindeki hayat kabusa dönüştü: Cezaevinde bayılana kadar dövüldüm

Her şey güzellik kraliçesi seçilmesiyle başladı! Sibel Demiralp'in hayalindeki hayat kabusa dönüştü: Cezaevinde bayılana kadar dövüldüm

24.03.2023 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Türkiye güzeli Sibel Demiralp'in hayatı, güzellik kraliçesi seçilince kabusa dönüştü. Babası ve erkek arkadaşını kaybeden Demiralp, cezaevine girdi, çıktıktan sonra ise kanser olduğunu öğrendi. Masalları andıran hayatı Yeşilçam filmine dönüşen Demiralp "Vücudum, bedenim, psikolojim artık bunları kaldırmıyor. Küçük bir çocuk gibi çaresiz kaldım. 27 yılda 80 yıllık tecrübe kazandım" dedi.

Her şey güzellik kraliçesi seçilmesiyle başladı! Sibel Demiralp'in hayalindeki hayat kabusa dönüştü: Cezaevinde bayılana kadar dövüldüm

Eski Türkiye güzeli Sibel Demiralp'in hayatı, güzellik kraliçesi seçilir seçilmez kabusa dönüştü. Kalp krizi geçirdi, kansere yakalandı, erkek arkadaşı kazada öldü, cezaevine girdi, bıçaklandı, '27 yılda 80 yıllık tecrübe kazandım' diyen genç kadın, film gibi hayatını beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.

3

HAYALLERİNDEKİ HAYAT KABUSA DÖNÜŞTÜ

Show Haber'in haberine göre masalları andıran hayatı Yeşilçam filmine dönüştü. Güzellik kraliçesiydi, acıların kadını oldu. Sibel Demiralp, üst üste 2 yıl güzellik kraliçesi seçildi. Hayallerinde kurduğu hayatı yaşamaya başladı ama bakın o hayat nasıl kabusa döndü. Aslında her yaşadığı onu ölüme fazlasıyla yaklaştırdı. En zor günlerinde evlenme hayali kurduğu erkek arkadaşı da trafik kazasında hayatını kaybetti. Rüya gibi başlayan hayatında bir iş adamına şantaj yaptığı iddiasıyla cezaevine gönderildi. İddiasına göre 3 yıl suçsuz yere hapis yattı. Cezaevinden tahliye olur olmaz kanser olduğunu öğrendi. Şimdi ise Demiralp, acılarla dolu hayatını beyaz perdeye aktarmaya hazırlanıyor.

4

"KÜÇÜK BİR ÇOCUK GİBİ ÇARESİZ KALDIM"

Demiralp yaşadıklarıyla ilgili şunları ifade etti:

"Bir defileye hazırlanıyordum, kalp krizi geçirdim. Öldü diye götürüyorlar hastaneye, benim ölümümü beklerken babamı kalp krizinden kaybettik. Vücudum, bedenim, psikolojim artık bunları kaldırmıyor. İki çok güçlü karakteri hayatımdan çıkardım ve çok kısa zaman aralığında oldu. Küçük bir çocuk gibi çaresiz kaldım. Cezaevinde 8 kişi tarafından bayılana kadar dövüldüm. Daha sonrasında beraat ettim. Vücudumdan 4 kilo büyüklüğünde tümör temizlendi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayrampaşa'da hareketli dakikalar! İstinat duvarı çöktüBayrampaşa'da hareketli dakikalar! İstinat duvarı çöktü
'EYT'den sonra iş yükümüz arttı' diyerek iş bıraktılar'EYT'den sonra iş yükümüz arttı' diyerek iş bıraktılar
'Yüzde 30' açıklaması gündem yaratmıştı! Canlı yayında açıkladı'Yüzde 30' açıklaması gündem yaratmıştı! Canlı yayında açıkladı
Anahtar Kelimeler:
yeşilçam

En Çok Okunan Haberler

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

Kariyerindeki ilk maçında 6 dakikada yetti! Spiker bile şaştı kaldı, 'İkinci Arda Güler'

Kariyerindeki ilk maçında 6 dakikada yetti! Spiker bile şaştı kaldı, 'İkinci Arda Güler'

Prof. Dr. Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 8. fay hattı da kırıldı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 8. fay hattı da kırıldı

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ziyaret edecek mi? Açıkladı

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ziyaret edecek mi? Açıkladı

Hangi aday kaç imza topladı! İkinci gün sayıları açıklandı

Hangi aday kaç imza topladı! İkinci gün sayıları açıklandı

Kılıçdaroğlu'nun çağrısına jet yanıt: Kemal Bey benim ağabeyimdir

Kılıçdaroğlu'nun çağrısına jet yanıt: Kemal Bey benim ağabeyimdir

İlginizi Çekebilir

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Komşusu balkondan dışarı dışkı attı! Bir anda ortalık karıştı

Komşusu balkondan dışarı dışkı attı! Bir anda ortalık karıştı

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.