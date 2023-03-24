Her şey güzellik kraliçesi seçilmesiyle başladı! Sibel Demiralp'in hayalindeki hayat kabusa dönüştü: Cezaevinde bayılana kadar dövüldüm

Eski Türkiye güzeli Sibel Demiralp'in hayatı, güzellik kraliçesi seçilir seçilmez kabusa dönüştü. Kalp krizi geçirdi, kansere yakalandı, erkek arkadaşı kazada öldü, cezaevine girdi, bıçaklandı, '27 yılda 80 yıllık tecrübe kazandım' diyen genç kadın, film gibi hayatını beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.

HAYALLERİNDEKİ HAYAT KABUSA DÖNÜŞTÜ

Show Haber'in haberine göre masalları andıran hayatı Yeşilçam filmine dönüştü. Güzellik kraliçesiydi, acıların kadını oldu. Sibel Demiralp, üst üste 2 yıl güzellik kraliçesi seçildi. Hayallerinde kurduğu hayatı yaşamaya başladı ama bakın o hayat nasıl kabusa döndü. Aslında her yaşadığı onu ölüme fazlasıyla yaklaştırdı. En zor günlerinde evlenme hayali kurduğu erkek arkadaşı da trafik kazasında hayatını kaybetti. Rüya gibi başlayan hayatında bir iş adamına şantaj yaptığı iddiasıyla cezaevine gönderildi. İddiasına göre 3 yıl suçsuz yere hapis yattı. Cezaevinden tahliye olur olmaz kanser olduğunu öğrendi. Şimdi ise Demiralp, acılarla dolu hayatını beyaz perdeye aktarmaya hazırlanıyor.

"KÜÇÜK BİR ÇOCUK GİBİ ÇARESİZ KALDIM"

Demiralp yaşadıklarıyla ilgili şunları ifade etti:

"Bir defileye hazırlanıyordum, kalp krizi geçirdim. Öldü diye götürüyorlar hastaneye, benim ölümümü beklerken babamı kalp krizinden kaybettik. Vücudum, bedenim, psikolojim artık bunları kaldırmıyor. İki çok güçlü karakteri hayatımdan çıkardım ve çok kısa zaman aralığında oldu. Küçük bir çocuk gibi çaresiz kaldım. Cezaevinde 8 kişi tarafından bayılana kadar dövüldüm. Daha sonrasında beraat ettim. Vücudumdan 4 kilo büyüklüğünde tümör temizlendi."

