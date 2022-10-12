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Her şey haftalar önce başlıyor! Kalp krizinin bu belirtileri bilinmiyor

12.10.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olan kalp hastalıkları ve kalp krizi sağlığı önemli ölçüde tehlikeye atıyor. Kalp krizini önceden teşhis edip acilen doktora gitmek hayat kurtarıyor. Kalp krizinin belirtilerinin göğüs sıkışması, terleme olduğu biliniyor. Ancak günlük yaşanılan bazı problemlerin de kalp krizinin yaygın belirtisi olduğu öğrenildi.

Her şey haftalar önce başlıyor! Kalp krizinin bu belirtileri bilinmiyor

Kalp hayati önem taşıyan organımız. Hem kadınlar hem de erkeklerde çok sık görülen kalp krizlerini önceden teşhis etmek hayatı kurtarabiliyor. Uzmanlar kadınların kalp krizinden haftalar önce farklı belirtiler gösterdiğini açıklıyor. Bir çalışma, kadınların neredeyse yüzde 40'ının kalp krizi geçirmeden önce hazımsızlık yaşadığını buldu. Circulation dergisinde yayınlanan ilk araştırmalarda, araştırmacılar hazımsızlığın kadınlarda kalp krizine yol açan ayda yaygın bir olay olduğunu keşfettiler. Ancak bilinmeyen kalp krizi belirtileri sadece hazımsızlık değil. Çene ağrıları da önceden görülen yaygın belirtiler arasında bulunuyor.

BİLİNMEYEN KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

ÇENE AĞRISI

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Çene ağrısı, boyun, sırt, kol veya omuzda hissedilen ağrıya benzer bir kalp sorunu için erken uyarı semptomu olarak görülüyor. Medline Plus, “Kalp krizi ağrısı çeneye yayılırsa çene ağrısı çekebilirsiniz” diyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu çene ağrısının vücudun diğer bölgelerine de yayılabileceğini ekliyor.

SİNDİRİM SORUNLARI

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Amerikan Kalp Derneği Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada, erkekler ve kadınlar arasında kalp krizinin ana semptomu olarak mide bulantısı daha fazla analiz edildi.
Araştırma, kadınların vakaların %34'ünde mide bulantısı yaşadığını buldu. Araştırma, "Tipik semptomlar, cinsiyete özgü kriterler kullanılarak teşhis edilsin veya edilmesin, miyokard enfarktüslü erkeklere göre kadınlarda daha yaygındır ve daha fazla öngörü değerine sahiptir" sonucuna varmıştır.

KOLLARDA KARINCALANMA HİSSİ

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Kollarda karıncalanma ve hatta uyuşma hissetmek, uyumak veya çok uzun süre yanlış pozisyonda yatmak gibi bir dizi başka faktöre bağlı olabilir. Medical News Today, "Bir veya iki koldaki ani uyuşma, özellikle bir kişinin başka semptomları varsa, kalp krizi, felç veya sinir hasarının bir işareti olabilir" diye uyarıyor. Artrit veya sıkışmış sinir gibi durumlar da kollarda karıncalanmaya neden olabilir. İngiliz Kalp Vakfı, kadınlar arasında kalp krizi için diğer olası uyarı işaretleri arasında, göğsünüzde aniden ortaya çıkan ve geçmeyen, basınç, sıkışma veya sıkışma gibi hissedilebilen göğüs ağrısı veya rahatsızlığı olduğunu belirtiyor.


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