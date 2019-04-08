‘Her Şey İçin Geç Olmadan’ raflarda

Zeynep Dizmen ve Eray Hacıosmanoğlu’nun ‘Her Şey İçin Geç Olmadan’ adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Zeynep Dizmen ve Eray Hacıosmanoğlu’nun fiziksel sebeplerle geliştiğini düşünülen bazı hastalıklar ile duygusal sebepler arasındaki bağı ortaya koyan çalışması ‘Her Şey İçin Geç Olmadan’ Timaş Yayınları etiketiyle okuyucunun beğenisine sunuldu.

Hastalıkların altında yatan psikolojik sebepler bir süredir çoğumuzun gündeminde. Ancak meseleye ‘stres mideme vuruyor’dan daha ileri bir noktadan bakıp duygularımızı önce fark edip ondan sonra hangi duygunun bedende neye tekabül edebileceğine bakmak gerekiyordu.

‘Her Şey İçin Geç Olmadan’ bedenimizin verdiği sinyalleri ve bunların hangi duyguya karşılık geliyor olabileceğinin bilimsel kaynaklar ve pratik tecrübe eşliğinde araştırılmasıyla oluşmuş öncü bir çalışma ve hemen bugünden itibaren başlayabileceğiniz ümide ve iyileşmeye dair yolculuğunuz için bir rehber kitap niteliğinde.

