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  4. Her şey iki küçük çocuğun gözü önünde yaşandı! Hem bıçakladı hem de yardım aradı

Her şey iki küçük çocuğun gözü önünde yaşandı! Hem bıçakladı hem de yardım aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 19:30 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi boşanma aşamasındaki hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı. Daha sonra karısını aşağı indiren adam, ‘Allah rızası için yardım edin’ diye bağırarak eşini hastaneye götürdü.

Olay, 17.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81175 Sokak’taki Çağın Apartmanı’nın sekizinci katında meydana geldi.

İddiaya göre, kentteki bir devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan D.G. (40), halı sahada çalışan ancak koronavirüs nedeniyle işten çıkartılan boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi H.G. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNCE SIRTINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından H.G., eşini evdeki 2 küçük çocuklarının gözü önünde sırtından bıçakladı. Daha sonra H.G. eşini aşağı indirip, ‘Allah rızası için yardım edin’ diyerek bağırıp komşularından yardım istedi. Bu sırada H.G.’ye sokaktan geçen bir kişi yardım ederek otomobiliyle yaralı kadını ve H.G.’yi özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından genç kadın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

"BİZE GÖRE ASLINDA DURUMLARI İYİYDİ"

Çevredekilerin olayı görmesi üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının kocasını hastanede gözaltına alarak Fatih Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü. Çevreden olayı gören bir vatandaş ise H.G.’nin eşini bıçaklamadığını iddia ederek, “Ben H.G. ile görüştüm ve bana ‘Karım bıçağı eline alıp kendisini bıçakladı’ dedi. Ondan sonra karısını aşağı indirmiş ve hastaneye götürdüler. H.G.’nin söylediğine göre bıçaklanma yok. Halı sahada çalışıyordu o arkadaş ama bıraktığını duyduk. Bize göre aslında durumları iyi gibiydi” diye konuştu.

Genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor. (İHA)

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