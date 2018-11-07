Avrupa Birliği'nin Erasmus projesi kapsamında gerçekleştirilen "Her Şey İyi Niyetle Başlar" projesi kapsamında, Türkiye ile 4 farklı ülkeden 2'şer öğretmen Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Projenin ilk toplantısı ilçede gerçekleştirilirken, Fransa, Polonya, Macaristan ve Makedonya'dan gelen öğretmenler, projeye Türkiye adına katılan Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde Göcek'teki koylarını tekneyle gezdi. Öğretmenler, Tarihi Kayaköy Ören Yeri ve Kelebekler Vadisi'ni de dolaştı.

Proje koordinatörü Fransa'dan gelen Brigitte Schioser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok iyi karşılandıkları Türkiye'yi çok beğendiklerini söyledi.

Projede Türkiye ile 4 ülkedeki okullardan öğretmenlerin yer aldığını belirten Schioser, "Amacımız insanları, özellikle genç nüfusu hoşgörü konusunda eğitmek. Bu konuda dünyaya güzel mesajlar vermek istiyoruz." dedi.

Polonya'dan katılan Barbara Bestwina ise Türkiye'nin adının her zaman hoşgörüyle anıldığını, kendilerinin de çok güzel karşılandığını dile getirdi.

Daha önce de Türkiye'ye geldiğini belirten Bestwina, "Fethiye benim favori şehrim. Tarihi, doğası ve tertemiz denizine bayıldım. Herkesin gelip bu güzellikleri görmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Macaristan'dan Kristina Tımar da projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını, Türkiye'deki hoşgörü kültürünün örnek olduğunu kaydetti.

Proje 9 Kasım'da sona erecek.

