HABER

"Her Şey İyi Niyetle Başlar" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 16:10 | Son Güncelleme

Proje koordinatörü Brigitte Schioser: "Amacımız insanları, özellikle genç nüfusu hoşgörü konusunda eğitmek. Bu konuda dünyaya güzel mesajlar vermek istiyoruz"

Avrupa Birliği'nin Erasmus projesi kapsamında gerçekleştirilen "Her Şey İyi Niyetle Başlar" projesi kapsamında, Türkiye ile 4 farklı ülkeden 2'şer öğretmen Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Projenin ilk toplantısı ilçede gerçekleştirilirken, Fransa, Polonya, Macaristan ve Makedonya'dan gelen öğretmenler, projeye Türkiye adına katılan Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde Göcek'teki koylarını tekneyle gezdi. Öğretmenler, Tarihi Kayaköy Ören Yeri ve Kelebekler Vadisi'ni de dolaştı.

Proje koordinatörü Fransa'dan gelen Brigitte Schioser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok iyi karşılandıkları Türkiye'yi çok beğendiklerini söyledi.

Projede Türkiye ile 4 ülkedeki okullardan öğretmenlerin yer aldığını belirten Schioser, "Amacımız insanları, özellikle genç nüfusu hoşgörü konusunda eğitmek. Bu konuda dünyaya güzel mesajlar vermek istiyoruz." dedi.

Polonya'dan katılan Barbara Bestwina ise Türkiye'nin adının her zaman hoşgörüyle anıldığını, kendilerinin de çok güzel karşılandığını dile getirdi.

Daha önce de Türkiye'ye geldiğini belirten Bestwina, "Fethiye benim favori şehrim. Tarihi, doğası ve tertemiz denizine bayıldım. Herkesin gelip bu güzellikleri görmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Macaristan'dan Kristina Tımar da projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını, Türkiye'deki hoşgörü kültürünün örnek olduğunu kaydetti.

Proje 9 Kasım'da sona erecek.

Karısı ve kardeşini yatakta yakaladı!Karısı ve kardeşini yatakta yakaladı!
Siber güvenlik yazılımları ve bilişim teknolojileri, milli altyapıya sahip olacakSiber güvenlik yazılımları ve bilişim teknolojileri, milli altyapıya sahip olacak
ÇGD Bursa Şubesi'nden DHA muhabirine ödülÇGD Bursa Şubesi'nden DHA muhabirine ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Erasmus projesi Fethiye hoşgörü Kayaköy Ören yeri Kelebekler Vadisi Muğla öğretmen

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

Titredi ve vurmayın diye bağırmaya başladı! Seri katil şaşkına çevirdi

Titredi ve vurmayın diye bağırmaya başladı! Seri katil şaşkına çevirdi

Teyzesi, küçük Zümra'yı 5. kattan aşağı attı!

Teyzesi, küçük Zümra'yı 5. kattan aşağı attı!

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Rektör fark etti, hemen açığa alındı

Rektör fark etti, hemen açığa alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.