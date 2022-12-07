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Her şey kamera kaydında ortaya çıktı, eve giren hırsızın kimliği şaşkına çevirdi!

07.12.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de meydana gelen hırsızlık olayında 20 yaşındaki S.S.C., çilingir çağırıp halasının evini soydu. Sesleri duyan komşulara 'içeride cep telefonumu unuttum' diyen genç kızın o anları kameralara yansırken, S.S.C.'nin 20 bin TL aldığı, halasının şikayeti üzerine de yakalandığı belirtildi. Emniyette “evden hırsızlık”, “konut dokunulmazlığı ihlali” ve “mala zarar verme” suçlarından adli işlem yapılan S.S.C., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Her şey kamera kaydında ortaya çıktı, eve giren hırsızın kimliği şaşkına çevirdi!

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 61 yaşındaki Teberik C., evinden çıkarak binadan ayrıldı. Olay saati alt katında oturan halasının dairesine çilingir ile gelen S.S.C. (20), dakikalar süren çalışma sonucu kapıyı açtırdı. İçeriye giren genç kız, iddiaya göre buradan 20 bin lira çalarak kayıplara karıştı. Genç kızın kapıyı çilingirle açtırıp içeriye girdiği anlar ise kameralara yansıdı.

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KOMŞULARINA “İÇERİDE TELEFONUMU UNUTTUM” DEMİŞ

Olayın ardından eve dönen hala Teberik C., kapının açıldığı ve parasının yerinde olmadığını görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, binadaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bina sakinlerinin de ifadesine başvuran polis ekipleri, olay saatinde kapının önünde çilingir olduğunu ve başında da S.S.C.’nin olduğu bilgisine ulaştı. Genç kızın ses çıkan komşularına ise “içeride cep telefonumu unuttum” diyerek şüphe çekmediği ortaya çıktı.

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KAĞITHANE POLİSİ GENÇ KIZI YAKALADI

Bunun üzerine kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane polisi, olayı gerçekleştiren genç kızın S.S.C. olduğunu tespit etti. Çalışmalar sürdüğü esnada Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, önceki gün genç kızın Taşocağı Caddesi üzerinde olduğunu belirledi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, genç kızı yakalayarak gözaltına aldı. Olayı çilingirle kapıyı açtırarak gerçekleştirdiğini itiraf eden S.S.C. emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan genç kızın, “kasten yaralama” suçundan emniyette kaydı olduğu ortaya çıktı.

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SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST BIRAKILDI

İfadesinde alkol aldığını ve eve taksiyle geldiğini söyleyen S.S.C. önce üst kattaki evine çıktığını ancak halasının evinde cep telefonunu unuttuğu için çilingir çağırarak eve girdiğini söylediği öğrenildi. Emniyette “evden hırsızlık”, “konut dokunulmazlığı ihlali” ve “mala zarar verme” suçlarından adli işlem yapılan S.S.C., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan genç kızın halası Teberik C.’nin yakını ise olayla ilgili İHA muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.

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(İHA)

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