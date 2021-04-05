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Her şey kamera kayıtları incelendiğinde ortaya çıktı

05.04.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı.

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir şüpheli Yeni Tören Alanı’nda içinde demir bulunan yıldız şeklindeki süslemeleri yerinden sökerek kayıplara karıştı. Olay an be an güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 28 Mart tarihinde Yeni Tören Alanı’nda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Belediye tarafından Yeni Tören Alanı’na yaptırılan yıldız şeklindeki kent süsleri, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Olay sonrası yapılan kamera görüntüleri incelemelerinde, bir şüphelinin sokağa çıkma kısıtlamasından da faydalanarak süslemeleri tek tek kırarak çaldığı görüldü.

Rahat tavırları dikkat çekti
Şüphelinin hırsızlık için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günü seçtiği görülürken, hırsızlık anındaki rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Şüphelinin, içinde demir olan süslemeleri hurdacıya sattığı tahmin edilirken, benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Lüleburgaz Belediyesi, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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